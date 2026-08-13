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Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας: Μήνυμα του 112, σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Για την αντιμετώπισή της συνέδραμαν ισχυρές επίγειές και εναέριες δυνάμεις
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Φωτιά στο Βαρθολομιό
Photo / Ilialive
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) στο Βαρθολομιό Ηλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στο Βαρθολομιό Ηλείας κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης μηχανήματα έργου και δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Λίγο αργότερα, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Βαρθολομιό χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στο συντονισμό επίγειων και εναέριων μέσων. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αποφυγή αναζωπυρώσεων.

Φωτιά στο Βαρθολομιό
Photo / Ilialive

Η πυρκαγιά σύμφωνα με το ilialive.gr, εκδηλώθηκε σε ελαιώνα της περιοχής ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχει κάψει σταβλική εγκατάσταση

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