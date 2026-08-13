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Ελλάδα

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Το ΣτΕ ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Στην ακύρωση τριών αδειών λειτουργίας ιδιωτικών (μη κρατικών) πανεπιστημίων προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Πέμπτης (13.8.26).

Όπως έγινε γνωστό το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν αυτό που ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ΣτΕ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Διομήδη Κυριλόπουλο, ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολο τους, των ιδιωτικών πανεπιστημίων CITY University, Keele University και Anatolia College.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει:

«Mε χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επιπέδου για τα Ελληνόπουλα».

Σημειώνεται πως η απόφαση δεν ακυρώνει τη λειτουργία του συνόλου των μη κρατικών πανεπιστημίων αλλά μόνο τη λειτουργία των παραρτημάτων Keele, City και Αnatolia.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το ΣτΕ εντόπισε προβλήματα στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΝΠΠΕ στη χώρα, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση των αδειών λειτουργίας των τριών μη κρατικών ΑΕΙ.

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