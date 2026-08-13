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Φωτιά στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας: Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη
Πυροσβέστης και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) σε δασική έκταση στην περιοχή Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας, με το 112 να έχει ενεργοποιηθεί για την ενημέρωση των κατοίκων.

Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Ειδικότερα, το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Ποταμούλα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην Φωτιά στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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