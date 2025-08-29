Ελλάδα

Φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας – 6 εναέρια μέσα στην «μάχη»

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 29.08.2025, στην Θεσπρωτία.

Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Χόικα Θεσπρωτίας και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

 

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη δόθηκε «μάχη» για να τεθεί υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Βουβοπόταμου, χωρίς να απειληθούν οι οικισμοί.

