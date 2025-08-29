Φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας – 6 εναέρια μέσα στην «μάχη»

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 29.08.2025, στην Θεσπρωτία.

Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Χόικα Θεσπρωτίας και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χοϊκα Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη δόθηκε «μάχη» για να τεθεί υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Βουβοπόταμου, χωρίς να απειληθούν οι οικισμοί.