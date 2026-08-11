Φωτιά στη Ζάκυνθο: Οριοθετήθηκε στην περιοχή Βολίμες – 2 συλλήψεις για τη πυρκαγιά στον Μαραθιά

Οριοθετήθηκε η φωτιάς ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (11.08.2026) σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες στη Ζάκυνθο.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε για εκκένωση από Ελιές προς Βολίμες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Νωρίτερα, είχα σταλεί μήνυμα στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ελιές της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Ζάκυνθο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (11.08.2026) είχε ξεσπάσει φωτιά στην περιοχή του Μαραθιά και κατασβέστηκε πλήρως. Οι Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Πρόκειται για τον τουρίστα, ο οποίος έχοντας ως συνεπιβάτη τον ανήλικό γιο του, οδηγούσε το ATV που κινούνταν σε φάλαγγα μαζί με άλλες «γουρούνες» και το όχημά του τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά το βουνό.

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Για τη φωτιά συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοίκιαζε τα οχήματα. Αμφότεροι θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης και επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.