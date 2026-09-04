Φωτιές: Σε Red Code Αττική, Εύβοια, Κρήτη και άλλες 2 περιοχές το Σάββατο – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό

Αττική, Στερεά Ελλάδα, βόρειο και νότιο Αιγαίο αλλά και Κρήτη βρίσκονται και το Σάββατο (05.09.2026) σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές. Ταυτόχρονα έχουν τεθεί σε Red Code τόσο η Αττική όσο και Χίος, Ικαρία, Κυκλάδες, Εύβοια και Κρήτη.

Στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για φωτιές που εκδίδει καθημερινά η το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρεται πως αυτές οι 5 περιφέρειες βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4), δεδομένου των καιρικών συνθηκών.

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Αναλυτικά σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές βρίσκονται:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Ευβοίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Σε Red Code Αττική, Χίος, Κυκλάδες, Εύβοια, Κρήτη

Για αύριο Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2026, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, οι ακόλουθες περιοχές:

H Περιφέρεια Αττικής

Οι Περιφερειακές Ενότητες Χίου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Κρήτης

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο παραπάνω πλαίσιο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις ανωτέρω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν.