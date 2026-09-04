Πειραιάς: Συνελήφθη 26χρονος που μετέφερε πάνω από 2 κιλά κάνναβης – Προσπάθησε να φύγει με πλοίο

Χειροπέδες περάστηκαν σε 26χρονο ο οποίος πιάστηκε με περίπου 2 κιλά κάνναβης στον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την αστυνομία μάλιστα εκείνος προσπάθησε να ξεφύγει.

Με τη βοήθεια ειδικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «ΜΠΡΑΤ» της αστυνομίας, το απόγευμα της Πέμπτης (3/9/2026), έγινε ο έλεγχος της αστυνομίας στον 26χρονο μέσα σε πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και διαπιστώθηκε ότι μετέφερε ποσότητα κάνναβης

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Μέσα στην τσάντα του βρέθηκαν μια νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 1.080 γραμμαρίων (1,08 kg) και μια νάιλον συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης μικτού βάρους 0,5 γραμμαρίων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 26χρονος επιχείρησε να τραπεί σε φυγή, με τους αστυνομικούς όμως να καταφέρνουν αμέσως να τον ακινητοποιήσουν.

Στην συνέχεια λεγινε ερυεν στο σπίτι του συλληφθέντος στην Αθήνα, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 881,4 γραμμαρίων, ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης βάρους 97,5 γραμμαρίων, δύο (02) ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 4.600 ευρώ. Επιπλέον, στο Ε.Ι.Χ. όχημα του συλληφθέντα, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς και όλα τα ανωτέρω ανευρεθέντα, ενώ τα προαναφερθέντα χρηματικά ποσά πρόκειται να κατατεθούν στο Τμήμα Παρακαταθηκών και Δανείων Πειραιά.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.