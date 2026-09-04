Ελλάδα

Φωτιά στην Αργιθέα Παιανίας: Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά – Στάλθηκε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

φωτια παιανια
Η φωτιά στην Παιανία
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (4/9/2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα στην Παιανία. Στις 12:13 στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα και λίγα λεπτά αργότερα οριοθετήθηκε.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Παιανία κινητοποιήθηκαν 74 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε της οδηγίες των αρχών», γράφει στο μήνυμά του το 112.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παιανίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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