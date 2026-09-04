Φωτιά στην Αργιθέα Παιανίας: Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά – Στάλθηκε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (4/9/2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα στην Παιανία. Στις 12:13 στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα και λίγα λεπτά αργότερα οριοθετήθηκε.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Παιανία κινητοποιήθηκαν 74 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

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«Πυρκαγιά στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε της οδηγίες των αρχών», γράφει στο μήνυμά του το 112.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παιανίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα στην Παιανία Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 74 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.