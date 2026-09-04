Ελλάδα

Στο λιμάνι της Σούδας η φρεγάτα «Κίμων» – Εντυπωσιακά πλάνα από την «υδάτινη αψίδα» για την υποδοχή της

Η «Κίμων» είναι ένα πλήρως ψηφιακό πολεμικό πλοίο με μήκος περίπου 122 μέτρα και εκτόπισμα που αγγίζει τους 4.500 τόνους
κιμων σουδα
Η φραγάτα Κίμων στην Σούδα / flashnews,gr
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Με μία μαγευτική υποδοχή έφτασε στο λιμάνι της Σούδας νωρίς σήμερα το πρωί (4/9/2026) η φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού, με παραπλεόντα πλοία να σχηματίζουν αψίδα νερού από πάνω της.

Στα βίντεο του flashnews.gr, μπορούμε να δούμε τη στιγμή της άφιξης της φρεγάτας «Κίμων» στη Σούδα, την ώρα της ανατολής, με πανέμορφα χρώματα και την «υδάτινη αψίδα» να προκαλούν δέος.

Η υπερσύγρχονη φρεγάτα «Κίμων»

Η φρεγάτα «Κίμων» διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας , καθώς διαθέτει τα ραντάρ Sea Fire τοποθετημένο στο ολοκληρωμένο ιστό PSIM, το οποίο προσφέρει ταυτόχρονη επιτήρηση αέρα και επιφάνειας σε μεγάλες αποστάσεις, επιτρέποντας την έγκαιρη προειδοποίηση και την αποτελεσματική εμπλοκή πολλαπλών απειλών.

Παράλληλα, το συρόμενο σόναρ CAPTAS-4 ενισχύει καθοριστικά τις ανθυποβρυχιακές δυνατότητες του πλοίου.

Η φρεγάτα «Κίμων» αντιπροσωπεύει την αιχμή της σύγχρονης ναυτικής ισχύος της χώρας, ενσωματώνοντας προηγμένα συστήματα και τεχνολογίες που αναμένεται να επιφέρουν θεμελιώδεις αλλαγές στο επιχειρησιακό δόγμα του Πολεμικού Ναυτικού.

Η «Κίμων» έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως πλήρως ψηφιακό πολεμικό πλοίο, ανήκοντας στην τελευταία γενιά φρεγατών πολλαπλών ρόλων. Με μήκος περίπου 122 μέτρα και εκτόπισμα που αγγίζει τους 4.500 τόνους, συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με μειωμένο λειτουργικό αποτύπωμα.

Η φραγάτα Κίμων στην Σούδα / flashnews,gr
Η φραγάτα Κίμων στην Σούδα / flashnews,gr
Η φραγάτα Κίμων στην Σούδα / flashnews,gr
Η φραγάτα Κίμων στην Σούδα / flashnews,gr

Το πλήρωμά της κυμαίνεται μεταξύ 120 και 130 ατόμων, στοιχείο που αντανακλά τον υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης των συστημάτων της.

Ο οπλισμός της «Κίμων» αποτελεί ίσως το πιο καθοριστικό στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα. Οι κάθετοι εκτοξευτές A50 Sylver για πυραύλους Aster 30 προσφέρουν, για πρώτη φορά σε ελληνική φρεγάτα, δυνατότητα αεράμυνας περιοχής. Αυτό μεταφράζεται σε μια ευρεία «ομπρέλα» προστασίας που μπορεί να καλύψει ομάδες πλοίων, κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες ή νησιωτικά συμπλέγματα.

Στον επιθετικό ρόλο, οι πύραυλοι Exocet MM40 Block 3C προσδίδουν δυνατότητα κρούσης σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ το σύστημα εγγύς αντιαεροπορικής άμυνας RAM ενισχύει την προστασία του πλοίου απέναντι σε απειλές μικρής απόστασης. Το οπλικό σύστημα συμπληρώνεται από τορπίλες MU90, ενισχύοντας περαιτέρω το ανθυποβρυχιακό σκέλος.

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