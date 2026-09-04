Στο λιμάνι της Σούδας η φρεγάτα «Κίμων» – Εντυπωσιακά πλάνα από την «υδάτινη αψίδα» για την υποδοχή της

Με μία μαγευτική υποδοχή έφτασε στο λιμάνι της Σούδας νωρίς σήμερα το πρωί (4/9/2026) η φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού, με παραπλεόντα πλοία να σχηματίζουν αψίδα νερού από πάνω της.

Στα βίντεο του flashnews.gr, μπορούμε να δούμε τη στιγμή της άφιξης της φρεγάτας «Κίμων» στη Σούδα, την ώρα της ανατολής, με πανέμορφα χρώματα και την «υδάτινη αψίδα» να προκαλούν δέος.

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Η υπερσύγρχονη φρεγάτα «Κίμων»

Η φρεγάτα «Κίμων» διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας , καθώς διαθέτει τα ραντάρ Sea Fire τοποθετημένο στο ολοκληρωμένο ιστό PSIM, το οποίο προσφέρει ταυτόχρονη επιτήρηση αέρα και επιφάνειας σε μεγάλες αποστάσεις, επιτρέποντας την έγκαιρη προειδοποίηση και την αποτελεσματική εμπλοκή πολλαπλών απειλών.

Παράλληλα, το συρόμενο σόναρ CAPTAS-4 ενισχύει καθοριστικά τις ανθυποβρυχιακές δυνατότητες του πλοίου.

Η φρεγάτα «Κίμων» αντιπροσωπεύει την αιχμή της σύγχρονης ναυτικής ισχύος της χώρας, ενσωματώνοντας προηγμένα συστήματα και τεχνολογίες που αναμένεται να επιφέρουν θεμελιώδεις αλλαγές στο επιχειρησιακό δόγμα του Πολεμικού Ναυτικού.

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Η «Κίμων» έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως πλήρως ψηφιακό πολεμικό πλοίο, ανήκοντας στην τελευταία γενιά φρεγατών πολλαπλών ρόλων. Με μήκος περίπου 122 μέτρα και εκτόπισμα που αγγίζει τους 4.500 τόνους, συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με μειωμένο λειτουργικό αποτύπωμα.