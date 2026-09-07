Κυψέλη: Η ιατροδικαστική έκθεση που καταρρίπτει τον ισχυρισμό των γονιών για προβλήματα υγείας του 8 μηνών βρέφους τους

Την ιατροδικαστική έκθεση που αποκάλυψε ότι το 8 μηνών βρέφος της Κυψέλης, κατακρεουργήθηκε από τον ίδιο του τον πατέρα και δεν «έσβησε» από παθολογικά αίτια, φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr.

Ένα πόρισμα, που με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, αποφαίνεται πώς πέθανε το βρέφος στην Κυψέλη, διαψεύδοντας τους αστείους ισχυρισμούς του πατέρα και της μητέρας που κάνουν λόγο ότι ο θάνατος του μωρού οφείλεται σε παθολογικά αίτια και ότι «έσκασε» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στις καταθέσεις τους επειδή είχε σοβαρά προβλήματα υγείας.

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Όπως χαρακτηριστικά αναφερει η ιατροδικαστική που αποκαλύπτει το newsit.gr και υπογράφει ο ιατροδικαστής κ. Συμεών Μεσογίτης:

«Βεβαιώνω ότι σήμερα 31/8/2026 διενήργησα νεκροψία και νεκροτομή επί πτώματος άρρενος βρέφους με τα κατωτέρω στοιχεία (σ.σ αναφέρονται τα στοιχεία του πατέρα και της μητέρας) χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά στην ημερομηνία γεννήσεως του μωρού, τον τόπο γεννήσεως παρά μόνο στη διεύθυνση του διαμερίσματος της Κυψέλης με αναφερόμενη ημερομηνία θανάτου όταν ανευρέθη 30/8/2026 και ώρα 14:45. Και διαπίστωσα ως αιτία θανάτου πολλαπλές κακώσεις ράχεως κορμού δια νύσσοντος-τέμνοντος οργάνου προκληθείσες (βρεφοκτονία) – εν αναμονή εργαστηριακών εξετάσεων (τοξικολογικών-ιστολογικών). Αθήνα, 31/8/2026».