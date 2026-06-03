Ηράκλειο: Αναπνέει μόνη της η 3χρονη που κακοποιήθηκε από την μητέρα και τον πατριό της – Παρουσιάζει προβλήματα επικοινωνίας

Ευχάριστα νέα για την 3χρονη που κακοποιήθηκε άγρια από την μητέρα της και τον πατριό της, στο σπίτι τους στα Χανιά. Αν και το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται σταδιακά ενώ πλέον μπορεί και αναπνέει μόνο του, παρά τα σοβαρά τραύματα που έφερε από την κακοποίησή του.

Αν και οι γιατροί του νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου, στην αρχή, ήταν αρκετά συγκρατημένοι για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα από την συστηματική κακοποίησή του, μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αποσωλήνωσή του.

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Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στο ekriti, ανέφερε πως συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων και βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, καθώς θέλουν να αποτυπώσουν την πλήρη νευρολογική της εικόνα.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στους γιατρούς της είναι πως παρουσιάζει προβλήματα επικοινωνίας, καθώς δεν μπορεί να μιλήσει ακόμη ενώ η επαφή του με το περιβάλλον δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως το 3χρονο παιδί περνά τον χρόνο του ξαπλωμένο στη ΜΕΘ, παίζοντας με το τάμπλετ του και βλέποντας παιδικά.

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Σχετικά με την μητέρα του και τον πατριό της, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν από κοινού για την προσωρινή προφυλάκισή τους.

Στην 25χρονη μητέρα Ρομά από τη Βουλγαρία και στον 25χρονο σύντροφό της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.