Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που «έπεσαν» σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία για τους υποψήφιους των ΓΕΛ

Με τα μαθήματα προσανατολισμού, δηλαδή Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, συνεχίστηκαν σήμερα (03.06.2026) οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, μέσω των Πανελλήνιων Εξετάσεων, διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

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Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

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Μπορείτε να δείτε στο newsit.gr τις απαντήσεις του φροντιστηρίου «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» για τα θέματα που έπεσαν σήμερα στις Πανελλήνιες.

Οι εκτιμήσεις για τα θέματα από το «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ»

Για τη Βιολογία

Πολύ δυνατά θέματα, διαβαθμιζόμενης δυσκολίας, γεμάτα με αρκετές, αλλά και έξυπνες παγίδες και συνδυαστικά θέματα.

Τα Α και Β αρκετά προσεγγίσιμα και χωρίς ιδιαίτερες «τρικλοποδιές».

Το Γ1 ιδιαίτερα απαιτητικό (με μεταβολική οδό, το ένα αυτοσωμικό και το άλλο φυλοσύνδετο).

Τα υπόλοιπα των Γ και Δ, για καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά, «πονηρά» και συνδυαστικά γραπτά των τελευταίων ετών.

Οι θεματοδότες φέτος αποφάσισαν να ξεφύγουν από τις τυποποιημένες ασκήσεις και να δοκιμάσουν την κριτική ικανότητα, την θεωρητική υποδομή και την ψυχραιμία των μαθητών σε όλα τα επίπεδα.

Για τα Αρχαία

Σήμερα, 3 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Στο διδαγμένο κείμενο δόθηκε απόσπασμα από τα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη που αντιστοιχεί στην 13η ενότητα του φακέλου υλικού και αφορά στην ηθική αρετή και στην ηθική πράξη, υπογραμμίζοντας την κοινωνικοπολιτική διάσταση της ηθικής αρετής για την κατάκτηση της ανθρώπινης ευδαιμονίας. Συγκεκριμένα:

Στο Α1α οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου με την μορφή σωστού – λάθους χωρίς να απαιτείται το αντίστοιχο χωρίο για αιτιολόγηση.

Στο Α1Β οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στη μεταφραστική διαδικασία με την μορφή αντωνυμιών που όφειλαν να αποδώσουν στους αντίστοιχους όρους που αναφέρονται στο κείμενο.

Στο Β1 η ερμηνευτική αφορούσε στον ερμηνευτικό σχολιασμό της 1 ης παραγράφου του κειμένου για τον επίκτητο χαρακτήρα της αρετής και τον αναλογικό συσχετισμό της με τις τέχνες, καθώς επίσης και την αποφασιστική αρωγή του δασκάλου στην ηθική αρτίωση του ατόμου.

Στο Β2 οι μαθητές κλήθηκαν να συσχετίσουν την 2η παράγραφο του πρωτότυπου κειμένου με απόσπασμα ομιλίας του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου , σχετικά με την αρετή της δικαιοσύνης ως την κορωνίδα των ηθικών αρετών.

Υπήρξε, λοιπόν, συμμετρία ως προς την ερμηνευτική επεξεργασία του πρωτοτύπου.

Στο Β3 η εξέταση της εισαγωγής με την μορφή σωστού – λάθους αφορούσε αποκλειστικά στοιχεία από τον βίο του Αριστοτέλη και την εισαγωγή των «Ηθικών Νικομαχείων». Τα ερωτήματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια χωρίς περιθώριο παρερμηνείας.

Τέλος στο Β4 η επιτροπή επέστρεψε στην παλαιότερη μορφή εξέτασης της λεξιλογικής άσκησης με την αναζήτηση της ετυμολογικής συγγένειας λέξεων της νέας ελληνικής με αντίστοιχες του αρχαίου κειμένου, αποδεικνύοντας την αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Όσον αφορά το αδίδακτο κείμενο, οι μαθητές εξετάστηκαν σε απόσπασμα από την ‘‘Περὶ τοῦ Σηκοῦ Ἀπολογία’’ του Λυσία. Το αρχαίο κείμενο δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες μεταφραστικές ή συντακτικές δυσκολίες. Οι γραμματικές ασκήσεις κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης χωρίς να ζητείται από τους μαθητές κάτι εξεζητημένο. Οι συντακτικές ασκήσεις περιελάμβαναν συντακτικό χαρακτηρισμό λέξεων , αναγνώριση υποθετικού λόγου και μετατροπή του σε άλλο είδος.

Για τα Μαθηματικά

ΘΕΜΑ Α: Απαιτεί γνώσεις σχολικού βιβλίου και απλή κριτική σκέψη

ΘΕΜΑ Β: Σε γενικές γραμμές βατό για καλά προετοιμασμένο μαθητή

Β3: Δυσκολότερο από το Β θέματα που αντιμετωπίζουμε συνήθως

ΘΕΜΑ Γ:

Γ1: Θεωρείται αναμενόμενο

Γ2: Ωραίο θέμα με έξυπνη σκέψη και επίλυση για σύνολο τιμών

Γ3: Ανεβάζει την δυσκολία και χρειάζεται για την επίλυση άνεση στα ολοκληρώματα και την συγκεκριμένη μεθοδολογία

ΘΕΜΑ Δ:

Δ1 : Συνδυασμός BOLZANO και σταθερό πρόσημο συνάρτησης

Δ2: Υπολογισμός παραμέτρου με συνηθισμένη μεθοδολογία

Δ3: Αυξημένης δυσκολίας-χρήση πεδίου τιμών σε ημιανοιχτό διάστημα – γνωστές ανισότητες

Δ4: Χρειάζονται γνώσεις στρατηγικών επίλυσης ολοκληρωμάτων – για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων

Οι Πανελλήνιες για τα ΓΕΛ θα συνεχιστούν την Παρασκευή 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική ενώ η τελευταία ημέρα θα είναι η Δευτέρα 8 Ιουνίου όπου οι εξεταζόμενοι θα δώσουν Ιστορία, Φυσική, Οικονομία.

Για τα ΕΠΑΛ, οι Πανελλήνιες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου ενώ την Τρίτη έδωσαν εξετάσεις στα Μαθηματικά. Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν.

Για όσους δίνουν ειδικά μαθήματα ή μαθήματα μουσικής, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6-2026: ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6-2026: ΧΗΜΕΙΑ (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6-2026: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΦΥΣΙΚΗ (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026: ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II

ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026: ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΥΓΙΕΙΝΗ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Δείτε το πρόγραμμα των Πανελλήνιων Εξετάσεων για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΤΡΙΤΗ 16-6-2026: ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-6-2026: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2026: ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-2026: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 23-6-2026: ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026: ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2026: ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.