Φωτιά στην Άνδρο: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα» στην Παλαιόπολη

Επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά οχήματα, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και εθελοντές με μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου
Η φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου / φωτό από andriakipress.gr

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (16.9.25).

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Άνδρο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 17 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Επίσης, επιχειρούν 5 πυροσβεστικά οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και εθελοντές με μηχανήματα έργου που διέθεσαν οι ΟΤΑ.

Η φωτιά στην Άνδρο
Η φωτιά στην Άνδρο / φωτό από enandro.gr
Άνδρος φωτιά
φωτό από enandro.gr

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο και οι άνεμοι πνέουν ισχυροί.

Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Αναλυτικά το μήνυμα: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Παρακαλείται να παραμείνουν όλοι σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

