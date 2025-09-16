Φωτιά στην Άνδρο: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα» στην Παλαιόπολη

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (16.9.25).

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Άνδρο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 17 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Επίσης, επιχειρούν 5 πυροσβεστικά οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και εθελοντές με μηχανήματα έργου που διέθεσαν οι ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 17 #πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με Ε/Π του Π.Σ., 5 οχήματα, εθελοντές και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο και οι άνεμοι πνέουν ισχυροί.

Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Αναλυτικά το μήνυμα: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 16, 2025

Παρακαλείται να παραμείνουν όλοι σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.