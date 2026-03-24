Φωτιά στην αποθήκη της εκκλησίας του «ιερέα» youtuber στη Λιοσίων – Καταστράφηκε η σκεπή

O «ιερέας» που προφυλακίστηκε, χρησιμοποιούσε την εκκλησία ως αποθήκη ναρκωτικών
Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης (24.03.2026) στην πυροσβεστική υπηρεσία από φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη εκκλησίας στη Λιοσίων.

Πρόκειται για την εκκλησία στην οποία λειτουργούσε ο ιερέας youtuber ο οποίος συνελήφθη για υποθέσεις ναρκωτικών σύμφωνα με το Ert News. Η φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά μετά τις 06:00, με αποτέλεσμα να διακοπεί και η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο της Λιοσίων.

Στην περιοχή έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής και 9 πυροσβέστες οι οποίοι πασχίζουν να σβήσουν τις φλόγες. 

Η σκεπή του χώρου έχει ήδη πέσει ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης κρίνεται δύσκολη μιας και υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη.

Στο σημείο και δυνάμεις της αστυνομίας οι οποίοι απομακρύνουν οδηγούς και πεζούς για την ασφάλειά τους.

