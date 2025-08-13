Φωτιά στην Αχαΐα: Ανεξέλεγκτες οι φλόγες στα Συχαινά, η πυρκαγιά απειλεί την Πάτρα – Συνεχείς αναζωπυρώσεις

Με κάθε τρόπο προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει από την Τρίτη την Αχαΐα. Σήμερα (13.08.2025) το μέτωπο επικεντρώνεται στα Συχαινά. Στη Κάτω Αχαΐα υπάρχουν μικρές εστίες αλλά συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Πεζοπόρα τμήματα, υδροφόρες, εθελοντές και πτητικά μέσα, παλεύουν σκληρά για να σβήσουν την φωτιά που έχει καταπιεί την Αχαΐα, για 2η ημέρα. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη στη Βούντενη, οικισμό με μόνιμες κατοικίες, ενώ το πρωί κινδύνευαν σπίτια ακόμα και σε περιαστικές περιοχές της Πάτρας, στις παρυφές της πόλης.

Ο χώρος υγειονομικής ταφής είναι ζωσμένος από τις φλόγες. Εκεί βρίσκεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου Πατρέων, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, αποθήκες και άλλες υποδομές.

Στο μέτωπο επιχειρούν πάνω από 250 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 73 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από αέρος δεν σταματούν τις ρίψεις νερού 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Ο δήμαρχος Πατρέων προειδοποιεί πως οι φλόγες ξεκίνησαν να «αγκαλιάζουν» την Πάτρα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φαίνεται πως θα ξεκινήσουν να κοπάζουν μέσα στην ημέρα.

Το τελευταίο μήνυμα από το 112 που στάλθηκε αφορούσε την περιοχή Μπάλα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της φωτιάς. Υπάρχουν πληροφορίες πως ότι συνελήφθησαν δύο 15χρονοι με μηχανάκι πάνω από το πανεπιστήμιο στα Συχαινά καθώς φέρεται πως κρατούσαν στουπιά στα χέρια.

Στην Κάτω Αχαΐα έχουν καεί σπίτια και επιχειρήσεις.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στα Μποζαΐτικα

Πυροσβέστες και εθελοντές παλεύουν στα Μποζαΐτικα της Πάτρας, όπου η φωτιά έχει προκαλέσει μεγάλη καταστροφή. Μέχρι αυτή την ώρα, έως το νεκροταφείο δεν έχουν καεί σπίτια, ενώ οι πυροσβέστες και εθελοντές καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις και να προστατεύσουν περιουσίες.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό όπου οι δυνάμεις κατάφεραν να σώσουν μια αποθήκη, αποτρέποντας τη φωτιά από το να φτάσει στη γειτονική κατοικία.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Παρόντες στο σημείο είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Κανάκης και ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων Σπύρος Ράττης.

Η επιχείρηση συνεχίζεται με στόχο να τεθεί η φωτιά πλήρως υπό έλεγχο και να αποφευχθεί οποιαδήποτε νέα απειλή για την περιοχή.

Χωρίς ρεύμα και νερό οι περιοχές – Διακοπή κυκλοφορίας του Προαστιακού

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στις περιοχές Καμίνια, Βραχνέικα και Τσουκαλέικα που δοκιμάστηκαν από την μεγάλη φωτιά.

Διεκόπη η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Βραχνέικα – Καμίνια μέχρι νεοτέρας, με εντολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΟΣΕ λόγω της φωτιάς που καίει στην περιοχή και σε κοντινή απόσταση από τη σιδηροδρομική γραμμή.

Οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Μετά την εντολή για απαγόρευση κυκλοφορίας στις εθνικές οδούς λόγω της μεγάλης φωτιάς, η τροχαία αποφάσισε να αποκατασταθεί ξανά η κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα:

αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας μέχρι τον κόμβο της Εγλυκάδας, στην περιμετρική της Πάτρας.

αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας μέχρι την περιοχή Οβρυά, της Πάτρας.

Κλειστά και τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας της «Ολυμπίας Οδού», μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας.