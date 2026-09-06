Ελλάδα

Φωτιά στην Αχαΐα: Επιχειρούν 7 εναέρια στην περιοχή Πετσακοί

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας σήμερα το μεσημέρι (6/9/2026).

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Αχαΐα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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