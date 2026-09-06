Φωτιά στην Αχαΐα: Επιχειρούν 7 εναέρια στην περιοχή Πετσακοί

12:21 06.09.26

«Όταν ήταν να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στη γιαγιά του και της έλεγε να βγει έξω από το σπίτι για να την χαιρετήσει από τον ουρανό», αποκάλυψε ο δήμαρχος Β. Τζουμέρκων