Φωτιά στην Αχαΐα: Επιχειρούν 7 εναέρια στην περιοχή Πετσακοί

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας σήμερα το μεσημέρι (6/9/2026).
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Αχαΐα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.