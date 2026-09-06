Ελλάδα

Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Τα Τζουμέρκα αποχαιρετούν τον σμήναγο Δημήτρη Πέτρου – «Όλοι θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου»

«Όταν ήταν να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στη γιαγιά του και της έλεγε να βγει έξω από το σπίτι για να την χαιρετήσει από τον ουρανό», αποκάλυψε ο δήμαρχος Β. Τζουμέρκων
Ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου
Ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου
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Στον θρήνο έχουν βυθιστεί από το Σάββατο (05.09.2026) τα Τζουμέρκα από τον θάνατο του 37χρονου πιλότου και σμηναγού Δημήτρη Πέτρου που έπεσε με το Phantom κατά τη διάρκεια του «Athens Flying Week», στην Τανάγρα.

Η είδηση θανάτου του έπεσε σαν «βόμβα» στα Πράμαντα Τζουμέρκων και στα Ιωάννινα -τόποι καταγωγής του. Κανένας από τους αγαπημένους του δεν μπορούσε να φανταστεί πως ο Δημήτρη Πέτρου θα φύγει από τη ζωή τη στιγμή που έκανε αυτό που λάτρευε. Ο 37χρονος πιλότος μαζί με τον 40χρονο Ιωάννη Μπλέσια βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το Phantom τους έχασε ύψος και έπεσε. Παρόντες στο σοκαριστικό περιστατικό ήταν εκατοντάδες άνθρωποι που βρέθηκαν στην Τανάγρα για τις αεροπορικές επιδείξεις.

Ο 37χρονος αξιωματικός με καταγωγή από την από τα Πράμαντα και τον Κατσικά Ιωαννίνων, ήταν πατέρας ενός μωρού.

Ο δήμαρχος Β. Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης, μετέφερε νωρίτερα τη θλίψη της μικρής κοινωνίας των Πράμαντων για τον άδικο χαμό του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου.

«Δημήτρη μου. Όλοι οι Πραμαντιώτες σήμερα θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου!», έγραψε.

Ο σμήναγος επισκεπτόταν πάντα από μικρό παιδί και όπου έχει φίλους αλλά και την υπερήλικη γιαγιά του.

«Όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του την κυρα- Σταθούλα, της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να την χαιρετήσει από τον ουρανό», εξομολογήθηκε ο Νίκος Βαΐτσης μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κωνσταντίνος Καραβίδας, μίλησε επίσης για την απώλειά του.

«Ήταν ένας άγγελος. Όσο ζούσαν οι παππούδες, ερχόταν συνέχεια, το αγαπούσε το χωριό. Είναι μία αγαπητή οικογένεια. Ο πατέρας συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα συνταξιούχος καθηγήτρια. Έχει και μία αδελφή», αποκάλυψε.

Ο σμηναγός, το επόμενο Σάββατο είχε προγραμματίσει να βαφτίσει την κορούλα του στα Ιωάννινα αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε.

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