Ελλάδα

Φωτιά στο Κλειδί Τανάγρας Βοιωτίας: Χωρίς ενεργό μέτωπο – Στάλθηκε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση
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Η φωτιά στο Κλειδί Τανάγρας / forecastweathergreece
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (6/9/2026), στις 13:30 σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Τανάγρας Βοιωτίας, με την πυρκαγιά να εμφανίζει καλύτερη εικόνα και να μην έχει ενεργό μέτωπο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Τανάγρα Βοιωτίας επιχειρούν πλέον 55 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Επίσης ο Δήμος Τανάγρας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 13:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα, που παρέχει εικόνα στο ΕΣΚΕΔΙΚ, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονίζεται αποτελεσματικά η επιχείρηση.

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