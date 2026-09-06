Τανάγρα: Πενθεί ο Πύργος για τον θάνατο του χειριστή Ιωάννη Μπλέσια – Γιος τεχνικού της Πολεμικής Αεροπορίας και πατέρας ενός αγοριού

Η τραγική είδηση του θανάτου του Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, έχει ραγίσει τις καρδιές των ανθρώπων του σε Πύργο και Επιτάλιο καθώς και όλων όσων είχαν μεγαλώσει και ζήσει στο πλάι του όλα αυτά τα χρόνια.
Ο 40χρονος χειριστής από τον Πύργο, Ιωάννης Μπλέσιας, μέλος της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης Ανδραβίδας και ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου από την Πάτρα δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το μαχητικό αεροσκάφος στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής εκδήλωσης Athens Flying Week 2026.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σύμφωνα με το ilialive, ο Ιωάννης Μπλέσιας ήταν ο μοναχογιός του Άλκη και της Νάντιας Μπλέσια, με τον πατέρα του να έχει υπηρετήσει ως τεχνικός στην 117 Πτέρυγα Μάχης και τη μητέρα του να εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικών.
Εκείνος είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρούλα Κυριακοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο μόλις πέντε ετών.
Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο δραστήριο, χαμογελαστό και γεμάτο πάθος για τη ζωή. Μεγάλωσε στον Πύργο και από μικρός είχε έντονη παρουσία στον αθλητισμό και στις δραστηριότητες που αγαπούσε.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Είχε αγωνιστεί στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό Λαμπετίου και τον Πήγασο Πρασίνου, οι οποίοι τον αποχαιρετήσαν με τα δικά τους μοναδικά λόγια.
«Ο Ολυμπιακός Λαμπετίου θέλει να εκφράσει την βαθιά θλίψη και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του πρώην ποδοσφαιριστή μας Γιάννη Μπλέσια. Ο Γιάννης σήμερα πέταξε ακόμα πιο ψηλά στους αιθέρες», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ολυμπιακός Λαμπετίου.
«Σύσσωμη η οικογένεια του Αθλητικού Ομίλου Πήγασος Πρασίνου βυθίζεται στο πένθος για τον αδόκητο χαμό ενός δικού της ανθρώπου, του πρώην ποδοσφαιριστή μας και αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, Γιάννη Μπλέσια.
Η προσφορά του, το ήθος του και οι στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του στα γήπεδα θα μένουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζουμε από καρδιάς τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Αιώνια η μνήμη σου, Γιάννη», έγραψε στην ανάρτησή του ο Πήγασος Πρασίνου.
Ο Γιάννης αγαπούσε επίσης το kite surf, την ποδηλασία, τις μοτοσικλέτες και κάθε δραστηριότητα που του έδινε την αίσθηση της ελευθερίας. Άνθρωποι από το περιβάλλον του περιγράφουν έναν άνθρωπο που αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του και πάνω απ’ όλα τους ουρανούς, τους οποίους είχε επιλέξει ως επαγγελματική πορεία.
Η μοίρα, όμως, τον έμελλε να αφήσει την τελευταία του πνοή εκεί όπου περνούσε μεγάλο μέρος της ζωής του, στους ουρανούς. Ο θάνατός του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην Πολεμική Αεροπορία, αλλά και σε όλους όσοι τον γνώρισαν στην Ηλεία.