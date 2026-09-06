Τανάγρα: Πενθεί ο Πύργος για τον θάνατο του χειριστή Ιωάννη Μπλέσια – Γιος τεχνικού της Πολεμικής Αεροπορίας και πατέρας ενός αγοριού

Η τραγική είδηση του θανάτου του Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, έχει ραγίσει τις καρδιές των ανθρώπων του σε Πύργο και Επιτάλιο καθώς και όλων όσων είχαν μεγαλώσει και ζήσει στο πλάι του όλα αυτά τα χρόνια.

Ο 40χρονος χειριστής από τον Πύργο, Ιωάννης Μπλέσιας, μέλος της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης Ανδραβίδας και ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου από την Πάτρα δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το μαχητικό αεροσκάφος στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής εκδήλωσης Athens Flying Week 2026.

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Σύμφωνα με το ilialive, ο Ιωάννης Μπλέσιας ήταν ο μοναχογιός του Άλκη και της Νάντιας Μπλέσια, με τον πατέρα του να έχει υπηρετήσει ως τεχνικός στην 117 Πτέρυγα Μάχης και τη μητέρα του να εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικών.

Εκείνος είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρούλα Κυριακοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο μόλις πέντε ετών.

Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο δραστήριο, χαμογελαστό και γεμάτο πάθος για τη ζωή. Μεγάλωσε στον Πύργο και από μικρός είχε έντονη παρουσία στον αθλητισμό και στις δραστηριότητες που αγαπούσε.