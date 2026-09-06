Φωτιά στην Κόνιτσα: Ανεξέλεγκτο το μέτωπο με 170 πυροσβέστες και 13 εναέρια στη «μάχη» – Φλόγες στη χαράδρα του Στομίου

Εκτός ελέγχου βρίσκεται σήμερα (6/9/2026) το μεσημέρι η φωτιά που έχει ξεσπάσει από το πρωί στην Κόνιτσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς και τις φλόγες να φτάνουν στη χαράδρα του Στομίου και στις όχθες του ποταμού Αώου.

Η πορεία της φωτιάς έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία γιατί η χαράδρα Στομίου στην Κόνιτσα πρόκειται για έναν από τους πλέον ευαίσθητους και δύσβατους πυρήνες του Εθνικού Πάρκου.

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Σύμφωνα με το epiruspost, συνολικά επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 45 υδροφόρα οχήματα, 20 βοηθητικά και 9 ομάδες δασοκομάντος (53 άτομα). Για πρώτη φορά επιστρατεύεται ενεργά και η ειδική μονάδα DRONE της Ηπείρου για την χαρτογράφηση των μετώπων, ενώπό αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις 13 εναέρια μέσα (ελικόπτερα, αεροσκάφη Canadair και Air Tractor).

Στο πλευρό των δυνάμεων επιχειρούν και 30 εθελοντές από 4 Δασικούς Συνεταιρισμούς (Ηπείρου, Διστράτου, Ρόμπολο, Πωγωνίου) και τον Ορειβατικό Σύλλογο Κόνιτσας δίνουν μάχη με τα μηχανήματα. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Κόνιτσας και οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν με 6 υδροφόρες και 4 χωματουργικά μηχανήματα για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Το πρωί είχε εκδοθεί και μήνυμα του 112 που έλεγε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κόνιτσας, της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

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Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας #Ιωαννίνων



Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026

Mιλώντας στο ΕΡΤnews o εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, χαρακτήρισε την πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του δύσβατου εδάφους και της γεωμορφολογίας της περιοχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή με πυκνή βλάστηση πεύκου, ενώ το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι οι πολλές χαράδρες και τα διάσελα της περιοχής. Τα σημεία αυτά δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών, καθώς η φωτιά δεν είναι εύκολο να προσεγγιστεί και να αντιμετωπιστεί από επίγειες δυνάμεις.

Στην περιοχή βρίσκεται η ηγεσία του Σώματος για τον συντονισμό: ο Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Μπαθρέλλος, ο Συντονιστής Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Υποστράτηγος Ζώης Γιώτης και ο Διοικητής ΠΥ Ηπείρου, Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Τσιώπος, μαζί με εκπροσώπους της Πολιτικής Προστασίας, της ΕΛ.ΑΣ. και της Δασικής Υπηρεσίας.