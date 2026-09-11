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Φωτιά στη Λέσβο: Καίει αγροτοδασική έκταση στον Παλαιόκηπο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Λέσβο κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Φωτιά, εναέρια
(Φωτογραφία αρχείου: Παπαδόπουλος Βασίλης / eurokinissi)
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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου σήμερα (11/9/2026) το μεσημέρι γύρω στις 13:00.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Λέσβο κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Παλαιόκηπου, ζητώντας να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόκηπος της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται συγκεκριμένα στο μήνυμα.

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