Φωτιά στη Λέσβο: Καίει αγροτοδασική έκταση στον Παλαιόκηπο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου σήμερα (11/9/2026) το μεσημέρι γύρω στις 13:00.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Λέσβο κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Παλαιοκηπος Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Παλαιόκηπου, ζητώντας να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόκηπος της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 11, 2026

«Πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόκηπος της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται συγκεκριμένα στο μήνυμα.