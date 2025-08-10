Ελλάδα

Φωτιά στην Ηλεία: Πάνω από 7.500 καμένα στρέμματα άφησε πίσω της η πυρκαγιά – Η δορυφορική εικόνα του Copernicus

Μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη 3.610 αγροτικά και χορτολιβαδικά στρέμματα, 1.960 στρέμματα καλλιέργειες και 2.380 στέμματα δασικών εκτάσεων
Χάρτης

Τραγικός ο απολογισμός της φωτιάς που έκαψε ό,τι βρήκε στον διάβα της στην Ηλεία, το βράδυ της Παρασκευής (08.08.2025).

Οι εκτάσεις που κατέστρεψε η τεράστια φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία Ηλείας, αγγίζουν τα 7.950 στρέμματα, σύμφωνα με την δορυφορική λήψη που πραγματοποιήθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus.

Αναλυτικά κάηκαν 3.610 αγροτικά και χορτολιβαδικά στρέμματα 1.960 στρέμματα καλλιέργειες και 2.380 στέμματα δασικών εκτάσεων.

copernicus ileia

Η φωτιά κατέστρεψε και αρκετές περιουσίες. Η Πολιτική Προστασία μέσω του 112 είχε αποστείλει μπαράζ μηνυμάτων για εκκενώσεις οικισμών αλλά και για να παραμείνουν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα.

