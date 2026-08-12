Φωτιά στην Ηλεία στην περιοχή Χάβαρι: Επιχειρούν 5 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρι Αμαλιάδας του δήμου Ήλιδας στην Ηλεία, το μεσημέρι της Τετάρτης (12.08.2026).

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Ηλείας επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ήλιδας.

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Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.