Πνιγμοί στη θάλασσα: 284 άνθρωποι άνω των 60 ετών έχασαν πέρυσι τη ζωή τους

Μεγάλο ζήτημα τα μεγάλα ποσοστά ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό στη χώρα μας κάθε χρόνο. Μερικά δευτερόλεπτα αρκούν για να μετατραπεί μια καλοκαιρινή μέρα σε τραγωδία. Φέτος, από την αρχή της χρονιάς, 357 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε θάλασσες. Ειδικά, οι 284 έχασαν πέρυσι τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών.

Το στοιχείο αυτό, προκάλεσε την ανάγκη της καμπάνιας «Θάλασσα με Ασφάλεια για άτομα 60+», η οποία θέλει να τονίσει πώς για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας η ασφάλεια στο νερό δεν είναι μια τυπική υπενθύμιση, αλλά θέμα ζωής και θανάτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα διαθέσιμα στοιχεία του Safe Water Sports και του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων καταγράφουν σταθερά την ίδια ανησυχητική εικόνα: οι άνθρωποι άνω των 60 ετών αποτελούν τη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα μεταξύ όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό πρόγραμμα ασφαλούς κολύμβησης για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που έχει εκπονηθεί από το Safe Water Sports σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΥ, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, κατά την πενταετία 2021-2025 καταγράφονταν στην Ελλάδα κατά μέσο όρο 387 θανάσιμα ατυχήματα ετησίως στο υδάτινο περιβάλλον, ενώ στη θάλασσα κατά μέσο όρο 240 άνθρωποι άνω των 60 ετών έχαναν κάθε χρόνο τη ζωή τους.

Η εικόνα του 2025 είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική. Από τους 357 θανάτους στη θάλασσα που καταγράφονται στην παρουσίαση,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

237 αφορούσαν ανθρώπους ηλικίας 70 ετών και άνω

και 47 ανθρώπους ηλικίας 60-69 ετών.

Δηλαδή, συνολικά 284 θάνατοι αφορούσαν άτομα άνω των 60.

Παράλληλα, το Safe Water Sports αναφέρει ότι 8 στους 10 ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα πεθαίνουν από πνιγμό, ενώ το 80% των θυμάτων είναι άνω των 60 ετών, με βάση τα στοιχεία της περιόδου 2021-2025.

Η θάλασσα δεν συγχωρεί την υπερεκτίμηση των δυνάμεων

Η ηλικία από μόνη της δεν είναι «απαγορευτική» για το κολύμπι. Η ασφάλεια όμως απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν χρόνια προβλήματα υγείας ή λαμβάνονται φάρμακα που μπορεί να απαιτούν ειδικές προφυλάξεις.

Το πρόγραμμα του Safe Water Sports συστήνει στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να συμβουλεύονται τον γιατρό τους όταν αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας, όπως καρδιολογικές ή νευρολογικές παθήσεις, αλλά και όταν λαμβάνουν φάρμακα για τα οποία απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις.

Οι οδηγίες πριν από την είσοδο στο νερό για τους άνω 60 ετών:

Δεν κολυμπάμε μόνοι.Ιδανικά κολυμπάμε υπό την επίβλεψη ναυαγοσώστη ή μαζί με άνθρωπο που γνωρίζει κολύμβηση.

Κολυμπάμε παράλληλα με την ακτή, χωρίς να απομακρυνόμαστε από αυτήν.

Δεν κολυμπάμε μέχρι εξάντλησης και δεν υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας.

Αποφεύγουμε να κολυμπάμε σε σημεία όπου «δεν πατάμε», ιδιαίτερα εάν δεν γνωρίζουμε καλά τις δυνατότητές μας.

Εάν κολυμπάμε σε βαθύτερα νερά, το πρόγραμμα συστήνει να έχουμε μαζί μας «πλευστό μέσο», όπως μακαρόνι επίπλευσης, σανίδα κολύμβησης ή σωσίβιο.

Υπάρχει και μια λεπτομέρεια που εύκολα περνά απαρατήρητη: «δεν μένουμε ακίνητοι μέσα στο νερό για πολλή ώρα». Η παρατεταμένη ακινησία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υποθερμίας και υπότασης, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό υλικό.

Όχι κολύμπι μετά το φαγητό ή το ποτό

Το πρόγραμμα συστήνει να μην κολυμπάμε μετά από φαγητό ή κατανάλωση αλκοόλ και αναφέρει ως οδηγία την αναμονή 2-3 ωρών μετά το φαγητό πριν από την είσοδο στη θάλασσα.

Εξίσου σημαντική είναι η είσοδος στο νερό. Δεν τρέχουμε και δεν πέφτουμε απότομα στη θάλασσα. Μπαίνουμε «σταδιακά» βρέχοντας αρχικά το πρόσωπο και το σώμα. Αντίστοιχα, κατά την έξοδο δεν βγαίνουμε απότομα: προχωράμε σταδιακά, με στάσεις, περπατώντας προς την ακτή.

Η ζέστη είναι επίσης παράγοντας κινδύνου

Η προσοχή δεν αρχίζει τη στιγμή που μπαίνουμε στο νερό. Το Safe Water Sports συστήνει να αποφεύγεται η μετακίνηση προς την παραλία όταν οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Και όταν πρόκειται για παραλία που επισκεπτόμαστε για πρώτη φορά, η σύσταση είναι να ενημερωνόμαστε για τις ιδιαιτερότητές της. Άγνωστα νερά μπορεί να κρύβουν κινδύνους, όπως θαλάσσια ρεύματα, πετρώδη βυθό ή απομονωμένες ακτές.

Το σημαντικότερο: ακούμε το σώμα μας

Η κόπωση ή ακόμη και μια μικρή αδιαθεσία μέσα στη θάλασσα δεν είναι η στιγμή για το «θα μου περάσει». Η οδηγία είναι σαφής: επιστρέφουμε στην ακτή.

Αν εμφανιστεί οποιοδήποτε σύμπτωμα, όπως κράμπα ή ζάλη, ζητάμε βοήθεια από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας και προσπαθούμε να βγούμε από το νερό ήρεμα και αργά, διατηρώντας την ψυχραιμία μας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το ενημερωτικό πρόγραμμα παραπέμπει στο 108 του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Η καμπάνια «Θάλασσα με Ασφάλεια για άτομα 60+» επιχειρεί να περάσει ένα απλό μήνυμα: τα καλοκαιρινά μπάνια μπορούν να παραμείνουν από τις πιο όμορφες συνήθειες της ζωής, αρκεί η απόλαυση να μη μετατρέπεται σε δοκιμή αντοχής.

«Τα καλοκαίρια μας μαζί είναι αξέχαστα… Ας μη τα αφήσουμε να τελειώσουν πριν τελειώσουν».

Η πρόληψη, στην περίπτωση του πνιγμού, δεν είναι υπερβολή. Είναι το μέτρο που ανάμεσα σε μια βουτιά και μια τραγωδία.

Πηγή: iatropedia.gr