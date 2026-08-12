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Τροχαίο στην Κόρινθο: Πέθανε 48χρονος που παρασύρθηκε και τραυματίστηκε βαριά στο Σοφικό

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 48χρονος υπέκυψε στα τραύματά του
Τροχαίο στην Κόρινθο με δύο τραυματίες, ο ένας βαριά
Το σημείο του σοκαριστικού τροχαίου
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Υπέκυψε στα τραύματά του o 48χρονος που τραυματίστηκε βαριά σε σοβαρό τροχαίο που συνέβη στην Κόρινθο και συγκεκριμένα στον επαρχιακό δρόμο Αλμυρής – Ρυτού – Σοφικού την Τρίτη (11.08.2026).

Νοσηλευούταν σε σοβαρή κατάσταση με πολύ σοβαρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, το τροχαίο στην Κόρινθο συνέβη όταν επιβατικό αυτοκίνητο προσέκρουσε σε αγροτικό, ο οδηγός του οποίου φέρεται να βρισκόταν εκείνη τη στιγμή εκτός και πίσω από το όχημά του. Από την πρόσκρουση, ο άνδρας παρασύρθηκε και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα και τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 48χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

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