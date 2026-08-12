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Τραγωδία στην Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία λόγω βλάβης στο θερμοσίφωνα

Ο 17χρονος είναι από την Ιρλανδία και μαζί με την οικογένειά του βρισκόταν στην Κίμωλο για διακοπές
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Ραφαήλ Γεωργιάδης
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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Κίμωλο, όταν 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο.

Το περιστατικό της ηλεκτροπληξίας συνέβη την Κυριακή (09.08.2026) στο σπίτι όπου έμενε με τη μητέρα του. Ο 17χρονος είναι από την Ιρλανδία και μαζί με την οικογένειά του βρισκόταν στην Κίμωλο για διακοπές, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός έχασε τη ζωή του λόγω βλάβης στον θερμοσίφωνα κατά τη διάρκεια του μπάνιου στο σπίτι του. Όπως έγινε γνωστό το σπίτι όπου διέμεναν οι δύο τους είναι παλαιάς κατασκευής και η ηλεκτρική εγκατάσταση χρονολογείται πριν από το 1970.

Ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από δύο χρόνια είχε εκδοθεί πιστοποιητικό καλής λειτουργίας για την ηλεκτρική εγκατάσταση, αν και ο πίνακας δεν περιλαμβάνει ρελέ διαφυγής – ένα εξάρτημα που αποτρέπει την ηλεκτροπληξία σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.

Να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό φέρεται να έχει εκδώσει ο νυν δήμαρχος της Κιμώλου πριν από δύο χρόνια.

Παράλληλα, ερωτήματα προκαλεί η καταγραφή του περιστατικού στο βιβλίο συμβάντων της Αστυνομίας απλώς ως «αιφνίδιος θάνατος».

Η σορός του ανηλίκου μεταφέρθηκε στον Πειραιά για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης τις επόμενες ώρες.

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