Φωτιά στην Καβάλα σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι: Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
Φωτιά στα Βίλια
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (07.08.2025) στην Καβάλα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι στην Καβάλα λίγο μετά τις 19:00. Άμεσα ενημερώθηκαν και έσπευσαν στο σημείο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

