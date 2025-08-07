Φωτιά στην Καβάλα σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι: Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (07.08.2025) στην Καβάλα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι στην Καβάλα λίγο μετά τις 19:00. Άμεσα ενημερώθηκαν και έσπευσαν στο σημείο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Ε/Π και 4 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.