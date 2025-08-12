Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μηνύματα του 112 για εκκένωση 3 περιοχών – Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς αναμένεται και σήμερα Τρίτη (12.8.2025) και τα ξημερώματα ξέσπασε ακόμα μία φωτιά, αυτή τη φορά στην περιοχή Λαγκάδα της Κεφαλονιάς.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κεφαλονιά επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να σηκωθούν αεροσκάφη της Πυροσβεστικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται πως περίπου στις 4 τα ξημερώματα η φωτιά πήρε ανησυχητικές διαστάσεις με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός του 112.

Συγκεκριμένα, εστάλη μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Λαγκάδα.

Το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

Σύμφωνα με το inkefalonia.gr, διακοπές ρεύματος παρατηρούνται σε Λακήθρα, Ατσουπάδες, Μηνιές, Καραβάδος, Αγία Ευφημία, Σάμη, Σκάλα και σε περιοχές της Ερίσσου.

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό 10 περιφέρειες

Σε Αττική, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, νησιά Ιονίου, ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρική Μακεδονία και βόρειο Αιγαίο ο κίνδυνος πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη πολύ υψηλός.

Σύμφωνα με το χάρτη που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία αύριο θα υπάρχει κατηγορία κινδύνου 4 για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)

Φωτιά και στην περιοχή Παλιάμπελα Αιτωλοακαρνανίας

Την ίδια ώρα φωτιά συνεχίζει να καίει στην περιοχή Παλιάμπελα Αιτωλοακαρνανίας, ενώ τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Τη Δευτέρα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία εκδηλώθηκαν 70 πυρκαγιές. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 4 εκδηλώθηκαν συνολικά 21 αγροτοδασικές φωτιές.