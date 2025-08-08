Φωτιά στην Κερατέα: Σπαρακτικές εικόνες στα μέτωπα – «Πάει το δασάκι μου, τελευταία φορά που σε βλέπω»

Σπαρακτικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται στην Κερατέα από τη φωτιά που μαίνεται ανεξέλεκτη από το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) με τους κατοίκους να φοβούνται για εκτεταμένες καταστροφές, τόσο στο πράσινο όσο και σε υποδομές.

Μια γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή Αρί στην Κερατέα, όπου δίδεται μάχη σώμα με σώμα με τις φλόγες, φώναζε επί πολλή ώρα «πάει το δασάκι μου, πάει, τελευταία φορά που σε βλέπω».

Η φωτιά στην Κερατέα πέρα από τη μεγάλη περίμετρο έχει και πολλές εστίες που λόγω του αέρα «ζωντανεύουν» ξανά, με συνέπεια να χρειάζεται διαρκής επιφυλακή.

Στην πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, δίνουν μάχη 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, πλήθος εθελοντών και πλήθος εθελοντικών οχημάτων με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής και οι επίγειες δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος.