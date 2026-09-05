Φωτιά σε δασική έκταση στην Τανάγρα από την πτώση του Phantom: Ήχησε το 112, πού υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου, για δασική φωτιά στο Σχηματάρι Βοιωτίας μετά την πτώση του Phantom.

Μπροστα στα μάτια χιλιάδων θεατών, το Phantom που συμμετείχε σε επιδείξεις, έπεσε και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει δασική φωτιά με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο με το ένα κομμάτι να πέφτει σε δασική περιοχή και να ξεκινά φωτιά και το άλλο σε ένα εργοστάσιο.

Καλύτερη είναι η εικόνα από την φωτιά στην Τανάγρα εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Στο σημείο βρίσκεται μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με τις προσπάθειες για τον περιορισμό της να συνεχίζονται.

Συνολικά επιχειρούν μετά την ενίσχυση των δυνάμεων 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και 36 οχήματα.

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Από αέρος έχουν διατεθεί εννέα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν περιοδικά. Ένα από τα ελικόπτερα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Λόγω της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σχηματαρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 5, 2026

SON DAKİKA: Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-4 Phantom, Atina Uçuş Haftası sırasında Tanagra Hava Üssü'nde kaza yaptı.



Mürettebatın durumu veya kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir güncelleme yok. pic.twitter.com/QJa0I0nk7E — Haber Kıbrıs (@HABERKIBRIS) September 5, 2026

A Greek Air Force F-4E Phantom jet crashed during the Athens Air Show "Aviation Week 2026" at Tanagra Air Base. pic.twitter.com/2ZmPcHP4Na — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) September 5, 2026

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σχηματαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αρχικά 95 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων καθώς και 29 πυροσβεστικά οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ, 29 οχήματα, 9 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Λόγω του περιστατικού, διακοπή κυκλοφορίας στη συμβολή του παράδρομου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας με την Επαρχιακή Οδό Οινόης.

Συγκεκριμένα, η διακοπή ισχύει τόσο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Δήλεσι όσο και στο ρεύμα προς Αθήνα.