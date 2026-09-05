Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι – Τραυματίες δυο 40χρονοι από θραύσματα

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πτήση επίδειξης του Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο χειριστών μετά την μοιραία πτώση του Phantom στην Τανάγρα στο πλαίσιο του Athens Flying Week.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΕΚΑΒ ήταν η πρώτη υπηρεσία που έσπευσε στην Τανάγρα, φτάνοντας στο σημείο της τραγωδίας πριν από την Πυροσβεστική και την Πολεμική Αεροπορία.

Με δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές, τα πληρώματα του ΕΚΑΒ συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

WATCH: F-4 Phantom jet crashes during Athens Flying Week at Tanagra Air Base near Athens, Greece pic.twitter.com/ShgC105jVD — Klaxon Wire (@KlaxonWire) September 5, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν μάλιστα το προσωπικό του ΕΚΑΒ που εντόπισε τις δύο σορούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα δυο άτομα τραυματίστηκαν από τα θραύσματα του αεροσκάφους. Πρόκειται για αλλοδαπούς από την Δομή της Ριτσώνας που δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο, καθώς φέρουν μόνο εκδορές στην πλάτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα, όταν το διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom (F-4) συνετρίβη.

Πτώση Phantom στην Τανάγρα / Nikos Mitrousias/Intime via REUTERS

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν κάποια μαρτυρία που να επιβεβαιώνει ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους.

Nikos Mitrousias/Intime via REUTERS

Nikos Mitrousias / Intime via REUTERS

Στο σημείο έχει σπεύσει ειδικό συνεργείο για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, ενώ στις φωτογραφίας βλέπετε το σημείο που βρέθηκαν οι δυο σοροί.

Το σημείο που βρέθηκαν οι σοροί των δυο πιλότων

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την έναρξη της επίδειξής του, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν το αεροπορικό σόου από κοντινή απόσταση.

(AP Photo)

(AP Photo/Kallista Allaway)

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν από την πτώση το αεροσκάφος φέρεται να έβγαζε καπνούς.

Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να συντριβεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο, ενώ έχουν ξεσπάσει φωτιές σε δύο διαφορετικά σημεία.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης και αντιμετώπισης του περιστατικού κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μία ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 πυροσβεστικά οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν επτά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.