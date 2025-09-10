Φωτιά στην Λάρισα στην περιοχή των Φαρσάλων: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112 «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Τετάρτη (10/9/2025), ανάμεσα σε Φάρσαλα και Πολυδάμειο Λάρισας και καίει σε χαμηλή βλάστηση. Λίγο μετά της 16:30 στάλθηκε μήνυμα από το «112» προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής Βασιλικά να παραμέινουν σε ετοιμότητα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Λάρισα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2025
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Ήχησε το 112
Το μήνυμα λέει αναλυτικά: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας».
Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 10, 2025
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά #Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».