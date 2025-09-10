Ελλάδα

Φωτιά στην Λάρισα στην περιοχή των Φαρσάλων: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112 «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Καίει σε χαμηλή βλάστηση
Η φωτιά στα Φάρσαλα
Η φωτιά στα Φάρσαλα / φωτό από πυρκαγιά ενημέρωση

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Τετάρτη (10/9/2025), ανάμεσα σε Φάρσαλα και Πολυδάμειο Λάρισας και καίει σε χαμηλή βλάστηση. Λίγο μετά της 16:30 στάλθηκε μήνυμα από το «112» προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής Βασιλικά να παραμέινουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Λάρισα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήχησε το 112 

Το μήνυμα λέει αναλυτικά: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας».

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ελλάδα
