Μαραθώνας: Τα πρώτα λόγια της 68χρονης που έθαψε την μητέρα της – «Δεν θυμάμαι που την έβαλα, είναι προσωπικά θέματα αυτά»

Επίκληση στα προσωπικά δεδομένα, έκανε η 68χρονη που παραδέχθηκε ότι έθαψε την μητέρα της στον κήπο του σπιτιού τους στον Μαραθώνα. Αν και η γυναίκα υπέδειξε το σημείο όπου έθαψε την ηλικιωμένη, η σορός της ακόμα δεν έχει βρεθεί. Αστυνομικοί έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» την περιοχή, προσπαθώντας να βρουν απαντήσεις για τα όσα συνέβησαν στην ηλικιωμένη γυναίκα.

Η 68χρονη επιμένει πως η μητέρα της έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Από την έρευνα των αρχών αποδείχθηκε πως δεν είχε δηλωθεί καν ο θάνατός της και πως τόσο καιρό κάποιος λάμβανε τη σύνταξή της. Η φρικιαστική υπόθεση του Μαραθώνα αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που έκανε η εγγονή της και η οποία μένει τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό. Είπε στις αρχές πως έχει να μιλήσει με την γιαγιά της πάνω από 10 χρόνια.

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Η 68χρονη φαίνεται πως βρίσκεται ακόμα σε σύγχυση. Αν και φέρεται να υπέδειξε το σημείο όπου έθαψε την μητέρα της, οι αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τη σορό της.

«Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου. Πέθανε από βιολογικά αιτία. Δεν θυμάμαι που την έβαλα», είπε στις αρχές.

Σε ερώτηση για ποιον λόγο δεν της έκανε κηδεία, απάντησε «είναι προσωπικά θέματα αυτά».

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Ο γιος της 68χρονης και εγγονός της 90χρονης επιμένει πως δεν ξέρει τίποτα για την υπόθεση.

Υποστήριξε πως η μητέρα του έχει κάνει κάποια παρανομία, χωρίς όμως να ξέρει παραπάνω πληροφορίες.

«Έχει κάνει παρανομία η μητέρα μου αλλά ούτε σε εμένα δεν λέει τι έχει κάνει», είπε συγκεκριμένα.

Νωρίτερα είχε δηλώσει στο newsit.gr πως η μητέρα του δεν είναι καλά τα τελευταία χρόνια.

Όταν ρωτήθηκε πώς ήταν δυνατόν να μη γνωρίζει τι είχε συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και αν είχε πάει στην κηδεία της γιαγιάς του, απάντησε ότι η μητέρα του τού είχε πει πως «τα είχε τακτοποιήσει εκείνη όλα».

Ο άνδρας υποστήριξε επίσης ότι εκείνο το διάστημα έλειπε και για τον λόγο αυτό δεν γνώριζε περισσότερα.

Οι έρευνες των αρχών στην αυλή

Οι αρχές συνεχίζουν να πραγματοποιούν έρευνες στον χώρο για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης και τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Εξετάζεται η πληροφορία ότι η γυναίκα είχε πεθάνει πριν από σχεδόν δέκα χρόνια και ότι ο θάνατός της δεν δηλώθηκε, προκειμένου οι συγγενείς της να λαμβάνουν τη σύνταξή της.

Στη μονοκατοικία του Μαραθώνα παραμένουν εκσκαφείς του δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι.

Οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλα σημεία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ευσταθούν οι καταγγελίες.

Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί όλο το διαθέσιμο υλικό, ώστε να εξεταστεί αν και πώς θα κινηθεί η ποινική διαδικασία.

​Γείτονας της οικογένειας αναφέρθηκε στην ιδιόρρυθμη συμπεριφορά της οικογένειας, τονίζοντας την πλήρη απομόνωσή τους από τη γειτονιά.

​«Γενικά δεν είχαν επαφές με κανέναν από τους γείτονες. Έβγαιναν μόνο το βράδυ, ακόμα και το σκυλί τους τη νύχτα το έβγαζαν. Απ’ όσο μπορώ να καταλάβω, είχαν κάποια ψυχολογικά θέματα, δεν ήταν πολύ καλά στα μυαλά τους. Είμαστε πραγματικά σε σοκ, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται».

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλοι γείτονες ανέφεραν στην ΕΛ.ΑΣ ότι η γυναίκα ήταν εν ζωή το 2013, ωστόσο έκτοτε έχασαν τα ίχνη της.