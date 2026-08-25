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Φωτιά στην Παλλήνη, σε εργοστάσιο χημικών

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
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Η φωτιά ξέσπασε μετά τις 16.00 το απόγευμα της Τρίτης (25/8/26) σε εργοστάσιο χημικών στην περιοχή της Παλλήνης.

Η περιοχή γύρω από το εργοστάσιο που έκαιγε η φωτιά, στη λεωφόρο Ανθούσας και Λεωνίδου, στην Παλλήνη, γέμισε με καπνό και άμεσα, έφτασε στο σημείο δύναμη της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 16:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Στις 17.00 το απόγευμα η φωτιά ήταν σε ύφεση…

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