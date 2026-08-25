Φωτιά στην Παλλήνη, σε εργοστάσιο χημικών

Η φωτιά ξέσπασε μετά τις 16.00 το απόγευμα της Τρίτης (25/8/26) σε εργοστάσιο χημικών στην περιοχή της Παλλήνης.

Η περιοχή γύρω από το εργοστάσιο που έκαιγε η φωτιά, στη λεωφόρο Ανθούσας και Λεωνίδου, στην Παλλήνη, γέμισε με καπνό και άμεσα, έφτασε στο σημείο δύναμη της Πυροσβεστικής.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 16:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Στις 17.00 το απόγευμα η φωτιά ήταν σε ύφεση…