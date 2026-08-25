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Χαλκίδα: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε στα βράχια

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Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε στα βράχια στη Χαλκίδα
Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε στα βράχια στη Χαλκίδα / evima
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Σοκάρουν οι εικόνες από το τρομακτικό τροχαίο στη Χαλκίδα όταν η οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας, κατέληξε στα βράχια μόλις μία ανάσα από τη θάλασσα.

Το τροχαίο συνέβη το πρωί της Τρίτης (25.08.2026) στις Ροδιές Κανήθου στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το evima.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα έχασε τον έλεγχο, καβάλησε το πεζοδρόμιο και κατέληξε στα βράχια, μόλις μία ανάσα από τη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε η οδηγός, η οποία είναι καλά στην υγεία της.

eviaonline
eviaonline

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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