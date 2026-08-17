Φωτιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα Δευτέρα (17.08.2026) στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:15.

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Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 26 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και εναέρια μέσα, καθώς κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα η εξάπλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αργοστολίου.

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει σε πλήρη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του μετώπου και την προστασία της ευρύτερης περιοχής.