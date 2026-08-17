Ελλάδα

Φωτιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και εναέρια μέσα, καθώς κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη
Φωτιά, ελικόπτερο, κατάσβεση
Ελικόπτερο επιχειρεί από αέρος για την κατάσβεση πυρκαγιάς (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε σήμερα Δευτέρα (17.08.2026) στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:15.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 26 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και εναέρια μέσα, καθώς κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα η εξάπλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αργοστολίου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει σε πλήρη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του μετώπου και την προστασία της ευρύτερης περιοχής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
195
122
100
96
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το ΣτΕ βάζει «φρένο» στην τακτοποίηση αυθαιρέτων με άδειες που έχουν ακυρωθεί δικαστικά
Το ζήτημα αφορούσε περιπτώσεις στις οποίες η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί λόγω εφαρμογής ανίσχυρου ή εσφαλμένου πολεοδομικού καθεστώτος και ο ιδιοκτήτης δεν είχε υποβάλει ψευδή ή αναληθή στοιχεία κατά την έκδοσή της
Συμβούλιο της Επικρατείας
Newsit logo
Newsit logo