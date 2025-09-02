Φωτιά στην Πάτρα: Ακινητοποιήθηκε συρμός του προαστιακού – Μία προσαγωγή

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα, το πρωί της Τρίτης (02.09.2025).

Σύμφωνα με το tempo24, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε καλαμιές δίπλα στη στάση του προαστιακού στην πλατεία της Αγυιάς, επί της οδού Διαγόρα στην Πάτρα.

Κάτοικοι που είδαν τους καπνούς ενημέρωσαν αμέσως την Πυροσβεστική, που έστειλε οχήματα και πυροσβέστες για την κατάσβεσή τη

Λόγω της πυρκαγιάς ακινητοποιήθηκε το τρένο ενώ στο σημείο έφθασαν και αστυνομικοί καθώς κάτοικοι εντόπισαν έναν άντρα στο σημείο να κινείται ύποπτα.

Ο άνδρας προσήχθη στην Αστυνομία ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής νεαρών ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών».