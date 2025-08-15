Φωτιά στην Πάτρα: Τσίπουρο, χασίς και καύτρες που δεν έσβηναν – Τι υποστήριξαν οι 3 συλληφθέντες

Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή (17.8.2025) πήραν ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας, ενώ το Σάββατο θα απολογηθεί και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Γηροκομείο.

Ο 19χρονος είναι ο μόνος που έχει ομολογήσει την πράξη του χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τα κίνητρα πίσω από τη φωτιά στα Συχαινά, που εξαιτίας των ανέμων πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, υποστήριξε: «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ο 19χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν μαζί με έναν 27χρονο όταν έβαλαν τις φωτιές. Ο 27χρονος, που συνελήφθη κι αυτός, αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Οι κινήσεις του 19χρονου και του 27χρονου καταγράφηκαν από κατοίκους της περιοχής, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε ένας αναπτήρας, σπίρτα και ένα μπουκαλάκι με εύφλεκτο υλικό.

Μόλις ο 19χρονος και ο 27χρονος βγήκαν από το γραφείο του ανακριτή στην Πάτρα, συγκεντρωμένο πλήθος τους προπηλάκισε.

Αντίθετη ήταν η υποδοχή για τον 25χρονο που κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από τη φωτιά στο Γηροκομείο. Ο νεαρός άνδρας έχει καταγραφεί να σκύβει σε ένα χωράφι και στη συνέχεια να ξεσπάει φωτιά.

Ωστόσο, ο ίδιος υποστηρίζει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι πετάχτηκε μία καύτρα, επιχείρησε να την σβήσει, δεν τα κατάφερε και απομακρύνθηκε, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ύποπτος.

«Πρόκειται για ένα παιδί που από μικρό έχει μάθει να αγαπάει και να σέβεται τη φύση καθώς από πολύ μικρός είναι στον οδηγισμό» σημείωσαν συγγενείς του και πρόσθεσαν ότι βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς, αφού το σπίτι του βρίσκεται στα Συχαινά και η φωτιά έφτασε πολύ κοντά.

Μάλιστα, στα δικαστήρια βρέθηκε, ακόμα, άτομο το οποίο ισχυρίζεται ότι ήταν μαζί του και παρέα έσβηναν τη φωτιά.