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Φωτιά στην περιοχή του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ελικόπτερο
ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (20.07.2026) στην Θεσσαλονίκη.

Για τη φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συνολικά επιχειρούν Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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