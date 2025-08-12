Φωτιά στην Πρέβεζα και στην Άρτα: Μάχη να μην καούν σπίτια – Διακοπή κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό

Για ακόμη μία ημέρα φλέγεται η Πρέβεζα. Η νέα φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή, το πρωί της Τρίτης (12.08.2025) κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ίδια στιγμή οι αρχές προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο και μία άλλη φωτιά στην Άρτα.

Οι φλόγες καίνε δάσος στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας. Λίγα λεπτά μετά ξέσπασε νέα φωτιά σε πολύ κοντινό σημείο και συγκεκριμένα στον Αμμότοπος Άρτας. Λόγω τις επικινδυνότητας της συγκεκριμένης φωτιάς, στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση 2 των περιοχών.

Οι φλόγες στον Γυμνότοπο είναι εντός του οικισμού και δίνεται σκληρή μάχη για να σωθούν σπίτια και οι περιουσίες.

Η φωτιά έχει φτάσει στην Ιόνια Οδό και έχει περάσει από την άλλη πλευρά καθώς κινείται με απίστευτη ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Τα μέτωπα της φωτιάς βρίσκονται κοντά στις κοινότητες Δαφνωτής Παλαιοχωρίου στα Τζουμέρκα και Αμμότοπου στην Άρτα, καθώς και Γυμνότοπου στον Δήμο Ζηρού στην Πρέβεζα. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη.

Η πυροσβεστική ενίσχυσε τις δυνάμεις της και στο μέτωπο της Πρέβεζας επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στον Αμμότοπο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν οι Δήμοι Αρταίων και Ζηρού με μηχανήματα και υδροφόρες.

Κλείνει προληπτικά η Ιονία Οδός

Την προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό λόγω της πυρκαγιάς, αποφάσισε η αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί προληπτικά από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Λόγω πυρκαγιάς σε εξέλιξη σε δασική περιοχή στον Γυμνότοπο του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, ισχύει προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Η κίνηση των οχημάτων στα σημεία που έχει διακοπεί προσωρινά, διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας».