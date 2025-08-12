Φωτιά στην Πρέβεζα: Μαζικά μηνύματα από το 112 για εκκένωση οικισμών

Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με την φωτιά που μαίνεται στην Πρέβεζα, ενώ το 112 έστειλε νέα μηνύματα για εκκένωση οικισμών.

Συγκεκριμένα το μήνυμα του 112 για την φωτιά στην Πρέβεζα αναφέρει πως «αν βρίσκεστε στις περιοχές Βαθύ και Αγία Παρασκευή Πρέβεζας απομακρυνθείτε προς Κερασώνα».

Λίγη ώρα αργότερα ήχησε και πάλι το 112 και καλούσε τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Ριζοβούνι, Ζερβό, Ζηρούπολη και Γαλατάς να απομακρυνθούν προς Θεσπρωτικό.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος στην Πρέβεζα, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως πέρασε την Ιόνια Οδό και έχει διάσπαρτες εστίες.

Έχει κάψει δασικές εκτάσεις και εκτάσεις με ελαιόδεντρα, ενώ στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 17 οχήματα και δυο ελικόπτερα.

Κλειστή είναι η Παλαιά Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Πρέβεζας.

Στο μεταξύ σύμφωνα με την ΕΡΤ με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν μεταβεί Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε), όπου σε συνεργασία με τις Αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των ανωτέρω περιοχών, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.