Φωτιά στην Πρέβεζα: Χωριά χωρίς νερό και ρεύμα – Αισιοδοξία για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς στην Φιλιππιάδα

Σημαντικά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην Πρέβεζα εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (12/8/2025) με πολλά χωριά να παραμένουν χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό ενώ σοβαρές είναι και οι δυσκολίες στην επικοινωνία.

Στην Πρέβεζα εξαιτίας της φωτιάς στο Γυμνότοπο έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί Δρυόφυτο, Γυμνότοπος, Γοργόμιλος, Κερασώνας, Παναγιά, Τσαγκαρόπουλο, Κλεισούρα, Κουκλέτσι, Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Ρωμιά, καθώς και τμήματα του Ριζοβουνίου. Σημειώνεται πως οι ίδιες περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης καθώς δεν λειτουργούν τα αντλιοστάσια.

Στην περιοχή της Πρέβεζας επιχειρούν 22 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ για να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Εκτεταμένες καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης παρατηρούνται στην Πρέβεζα αλλά και στην Χίο, την Αχαΐα και στα Ψαρά, όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ. Συνεργεία του μάλιστα παρεμβαίνουν για αποκατάσταση των προβλημάτων σε όλες τις περιοχές.

Γενικότερα οι ζημιές που έχουν προκληθεί είναι τεράστιες, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει συγκεκριμένη εικόνα για τον αριθμό καμένων σπιτιών και για επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολοσχερώς, κάτι που αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ώρες και αφού ελεγχθεί πλήρως η φωτιά.

Η περιοχή γύρω από τη λίμνη Ζηρού που επλήγη από τη φωτιά ήταν ένα παρθένο δάσος με πλούσια βλάστηση που μέχρι σήμερα δεν είχε καεί.

Στην ευρύτερη περιοχή της Φιλιππιάδας επιχειρούν από το πρωί οχτώ εναέρια μέσα, ενώ στην Πυροσβεστική επικρατεί αισιοδοξία ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα έχουν καταφέρει να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά.

Ακόμα από νωρίς το πρωί επιχειρούν, στον Δήμο Ζηρού και σε χωριά της Άρτας, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο προκειμένου να σβήσει και η τελευταία μικροεστία φωτιάς. Στο πεδίο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, η Πολιτική Προστασία, η ΕΛΑΣ και δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι που βοήθησαν στη μάχη με τις φλόγες.

Η καταγραφή των ζημιών θα γίνει μετά τον πλήρη έλεγχο της καταστροφικής πυρκαγιάς που έγινε εφιάλτης για δύο 24ωρα.