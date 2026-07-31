Φωτιά στην Βοιωτία: Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δομβραίνα, οι φλόγες απειλούν σπίτια

Νύχτα αγωνίας αναμένεται να είναι η σημερινή (31.07.2026) στην Βοιωτία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα στο χωριό Δομβραίνα και στο Πόρτο Γερμενό. Οι εστίες της φωτιάς έχουν πλησιάσει τις κατοικημένες περιοχές με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να «μάχονται» με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν την απειλή.

Σε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έχουν «πέσει» περίπου εκατοντάδες πυροσβέστες που βρίσκονται ακροβολισμένοι στα «κόκκινα» σημεία της Βοιωτίας όπου μαίνονται οι μεγάλες πυρκαγιές. Οι τελευταίες εικόνες προκαλούν έντονη ανησυχία καθώς η λωρίδα φωτιάς που κατεβαίνει από το βουνό Κιθαιρώνα, δείχνει να έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, «αγκαλιάζοντας» μεγάλο κομμάτι πρασίνου.

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Στο έλεος των πυρκαγιών παραδόθηκαν πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα (31.07.2027). Μετά το Ρέθυμνο και την Πάρο – όπου κάηκαν μεγάλες εκτάσης και χιλιάδες στρέμματα – σε πύρινο κλοιό βρέθηκαν η Βοιωτία, περιοχές της Αχαΐας, της Φθιώτιδας και της Αργολίδας, καθώς και το Κομπότι της Άρτας, η Κάρυστος στην Εύβοια. Μάλιστα, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε και στην Περιφερειακή Αιγάλεω Αττική. Δείτε όσα συνέβησαν στα πύρινα μέτωπα κατά την διάρκεια της μέρας μέσα από το live blog του newsit.gr.

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση ωστόσο, και στο Πόρτο Γερμένο, όπου οι φλόγες εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα στις δασικές εκτάσεις του Κιθαιρώνα. Τα πρώτα σπίτια βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το ενεργό μέτωπο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι ενισχύουν διαρκώς την ένταση της πυρκαγιάς.

Στον Άγιο Βασίλειο – Καλαμάκι, η προσοχή της Πυροσβεστικής είναι ταυτόχρονα στραμμένη σε Άγιο Βασίλειο, Προσήλιο και Πόρτο Γερμενό. Όπως αναφέρουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής, πρόκειται για μια μεγάλη δασική έκταση γι’ αυτό και οι δυνάμεις είναι σε διασπορά -εστιάζοντας, ωστόσο, στους οικισμούς.

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Στην περιοχή έχουν παραμείνει πάνω από 100 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 29 οχήματα. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο, αυτό της Ξηρονομής, ως επί το πλείστον η κατάσβεση εντοπίζεται δυτικά και νοτιοδυτικά της περιοχής.

Πρόκειται για το κομμάτι που ξεκινά έξω από Δομβραίνα και φτάνει στον Άγιο Νικόλαο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει αναφορά για προβλήματα σε οικιστικά κομμάτια, όμως υπάρχει έντονη παρουσία πυροσβεστικών δυνάμεων -τόσο σε οικισμούς, όσο και σε διασπορά. Στο συγκεκριμένο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.

Στην περιοχή μεταξύ Δομβραίνας και Αγίου Νικολάου, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν εξασθενήσει, γεγονός που συνέβαλε στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Ωστόσο, οι φλόγες είναι σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό.

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Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες κατάφεραν να αναχαιτίσουν τη φωτιά περίπου 800 μέτρα πριν από τον οικισμό, αποτρέποντας την είσοδό της στην κατοικημένη περιοχή.

Μηχανήματα του στρατού μαζί με δασοκομάντος φτιάχνουν αντιπυρικές ζώνες ώστε η φωτιά να μην φτάσει στο χωριό Προσήλι. Ένα πέπλο καπνού έχει πνίξει την περιοχή, ενώ ενισχύθηκε η ένταση των ανέμων, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών.

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Παρά τη σχετική ύφεση στο συγκεκριμένο μέτωπο, η πυρκαγιά άφησε πίσω της σημαντικές καταστροφές. Στην ευρύτερη περιοχή της Ξηρονομής έχουν καεί ελαιώνες, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι, που κατά τη διάρκεια της ημέρας έφτασαν ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ.

Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να απασχολεί τις αρχές στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του Καλαμακίου και προς το Πόρτο Γερμένο, όπου οι επίγειες δυνάμεις αναμένεται να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυρές ριπές του ανέμου διατηρούν τον κίνδυνο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δημιουργηθεί πολλαπλές διάσπαρτες εστίες που συνεχώς εξαπλώνονται.

Στην περιοχή της Δομβραίνας, η φωτιά εξακολουθεί να κινείται προς το βουνό, χωρίς προς το παρόν να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του οδικού δικτύου, περιμένοντας την εξέλιξη του μετώπου ώστε να επιχειρήσουν άμεσα όπου χρειαστεί. Παράλληλα, ολόκληρος ο Κορινθιακός Κόλπος παραμένει καλυμμένος από πυκνούς καπνούς, εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112

Νωρίτερα είχαν σταλεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για την εκκένωση του Αγίου Νικολάου και των Αλυκών, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Ιδιαίτερα κρίσιμη ήταν η κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο, όπου δεκάδες κάτοικοι και παραθεριστές εγκλωβίστηκαν όταν η φωτιά απέκοψε τη μοναδική οδική πρόσβαση προς το χωριό.

Παρά το προειδοποιητικό μήνυμα του 112, αρκετοί κάτοικοι παρέμειναν στις κατοικίες τους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ο απεγκλωβισμός τους δια θαλάσσης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Προσήλι & #Πόρτο_Γερμενό της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής απομακρυνθείτε μέσω #Βιλίων προς #Μάνδρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Οι κάτοικοι των περιοχών Προσήλι, Άγιος Νικόλαος και γειτονικοί οικισμοί έλαβαν επίσης προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση.

Παρά τις αρχικές αντιδράσεις ορισμένων κατοίκων, οι περισσότεροι εγκατέλειψαν εγκαίρως τις κατοικίες τους, ενώ οι αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους πόρτα-πόρτα, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφη της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού αλλά και ιδιώτες, οι οποίοι μετέφεραν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους στην παραλία της Λιβαδόστρας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Βασίλειος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πόρτο_Γερμενό παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Ωστόσο, λίγο αργότερα, νέα μεγάλη αναζωπύρωση στο Καλαμάκι επέκτεινε το πύρινο μέτωπο και προς τη συγκεκριμένη περιοχή. Η έγκαιρη επέμβαση των εναέριων μέσων απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.

EUROKINISSI

Μετά τη δύση του ηλίου τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρίψεις νερού και το βάρος της επιχείρησης πέρασε αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει έξι αντιπυρικές ζώνες, επιχειρώντας να επιβραδύνουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν τους οικισμούς.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η νύχτα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη σε πολλαπλά μέτωπα, με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές.

Δραματική η εκκένωση των κατοίκων από Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, την ώρα που η φωτιά έκαιγε τα πάντα, ήταν τεράστια και στήθηκε τόσο από θαλάσσης όσο και από τη στεριά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση 229 ατόμων διά θαλάσσης από την παραλία του Αγίου Βασιλείου προς την περιοχή της Λιβαδόστρατας.

Οι 25 από τους διασωθέντες, κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, χρειάστηκε να παραμείνουν μέσα στο περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, καθώς αντιμετώπιζαν δυσκολίες κατά την αποβίβασή τους.

Εικόνες με ανθρώπους επιβιβάζονται σε βάρκες για να φύγουν από τον πύρινο όλεθρο, με τον ουρανό να έχει αλλάξει χρώμα από τους καπνούς, δεν άργησαν να προκαλέσουν ρίγη συγκίνησης.

Από τις πιο δραματικές εικόνες, εκείνη από την απομάκρυνση ηλικιωμένης μέσα στο φουσκωτό, να την κρατάει σφιχτά ο αστυνομικός μέσα στους καπνούς.

Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή πέντε ιδιωτικών σκαφών, ενός ρυμουλκού και πλοιαρίου του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής.