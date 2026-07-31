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Ελλάδα

Φωτιά σε Βοιωτία και Άρτα, Αργολίδα, Αχαΐα – Αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο και Πάρο – Live οι εξελίξεις

Στο έλεος των πυρκαγιών και των θυελλωδών ανέμων πολλές περιοχές, δραματικές στιγμές στη Βοιωτία όπου κάηκαν σπίτια
Φωτιά
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Στο έλεος των πυρκαγιών που “τρέφονται” από τους θυελλώδεις ανέμους παραμένουν πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα (31.07.2027). Μετά το Ρέθυμνο, όπου η φωτιά είναι σε ύφεση, σε πύρινο κλοιό βρίσκονται η Βοιωτία και κυρίως ο Άγιος Βασίλειος, περιοχές της Αχαΐας και της Αργολίδας, ενώ φωτιά ξέσπασε και στην Άρτα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την πυρόσβεση από αέρος. Παρακολουθείστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο live blog του newsit.gr. Δείτε εδώ όλα όσα έχουν προηγηθεί

19:00 | 31.07.2026
Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας: Υπό έλεγχο οι φωτιές στις περιοχές Φίχτι και Κουτσοπόδι ενώ καίει εστία στη Μπόρσα

«Υπό έλεγχο είναι οι φωτιές στις περιοχές Φίχτι και Κουτσοπόδι, της Αργολίδας», όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης.

Όσον αφορά την φωτιά στην περιοχή, Μπόρσα, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «εξακολουθεί να καίει μία εστία σε αγροτοδασική έκταση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς, ώστε να την θέσουν υπό έλεγχο». 

Επίσης, ο Βασίλης Σιδέρης ανέφερε ότι «μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια και οι περισσότερες ζημιές από τις φωτιές εντοπίζονται σε ελαιοκαλλιέργειες».

18:20 | 31.07.2026
Ήχησε το 112 στην Αχαΐα!

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

18:19 | 31.07.2026
Επτά ασθενείς μεταφέρονται από το ΨΝΑ στο Αττικόν
18:16 | 31.07.2026
Η φωτιά στην Αχαΐα
18:16 | 31.07.2026
18:15 | 31.07.2026
Πυκνοί καπνοί στην Αχαΐα
17:59 | 31.07.2026
Σχέδιο εκκένωσης του ΨΝΑ Δαφνί

Σε ετοιμότητα για εκκένωση βρίσκεται το το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών Δαφνί. Υπάρχει σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση που απαιτηθεί εάν οι φλόγες συνεχίσουν να κατεβαίνουν. Σε πρώτη φάση θα μετακινηθούν όσοι είναι με οξυγόνο ή αναπνευστικά για το Αττικόν.

17:58 | 31.07.2026
Συγκινεί ηλικιωμένος στην Άρτα που ρίχνεται στη μάχη με τη φωτιά

«Δεν νιώθω γεράματα, ήρθα να βοηθήσω»

17:47 | 31.07.2026
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
SOS από την Πυροσβεστική για τις μεγάλες πυρκαγιές σε Περιφερειακή Αιγάλεω, Βοιωτία και Ρέθυμνο – «Αύριο στην Αττική υπάρχει ακραίος κίνδυνος»
Η τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστική στις 17.50 - «Έκκληση για προσοχή γιατί αύριο η Αττική έχει προειδοποίηση για δείκτη επικινδυνότητας 5»
17:47 | 31.07.2026
Τρομακτικά πλάνα από τα πύρινα μέτωπα

Πλάνα από το συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και από drones για τις σημερινές πυρκαγιές στον Άγιο Βασίλειο, στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στο Άργος, στη Χινίτσα, στο Κομπότι Άρτας, στο Ποικίλο Όρος και στη Σπάρτη

17:37 | 31.07.2026
Νέα φωτιά στην Αχαΐα!

Νέα φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Nεραντζιές Αιγιαλείας Αχαΐας.

17:33 | 31.07.2026
Προληπτική μεταφορά ευάλωτων ατόμων λόγω της πυρκαγιάς στην Άρτα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρτας και κινείται προς την Φλωριαδα Αιτωλοακαρνανιας.

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασικες εκτάσεις, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Ο δήμαρχος Κώστας Παπασιωζος απόφασισε την προληπτική μεταφορά ηλικιωμένων, ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα από το Κομπότι, σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας, σε ξενοδοχείο.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Άρτα και την Αμφιλοχία, πυροσβεστικά αεροπλάνα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή από γειτονικούς δήμους που δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για το εάν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές.

17:22 | 31.07.2026
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή του Ασπροπύργου, κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15.29 σε δασική έκταση στις παρυφές του Ποικίλου Όρους στην περιοχή του Ασπροπύργου και κατευθύνεται νότια. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη 6 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των δήμων Ασπροπύργου, Φυλής, Πετρούπολης, Περιστερίου. Συνολικά έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο στις 16:03 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο στις 16:22 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Αφαία Χαιδαρίου και στο 'Ανω Δάσος Χαιδαρίου με κατεύθυνση προς Περιστέρι μέσω Λεωφόρο Αθηνών.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

17:20 | 31.07.2026
Ρέθυμνο
Ρέθυμνο: Αναζωπύρωση της μεγάλης φωτιάς και απανωτά μηνύματα του 112
Μεγάλη μάχη των πυροσβεστών να «πιάσουν» τις φλόγες
17:20 | 31.07.2026
Νέα αναζωπύρωση στην Πάρο!
17:18 | 31.07.2026
Φωτιά στο Χαϊδάρι: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών από τα διυλιστήρια έως την Ιερά Οδό

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προχώρησε  η Αστυνομία στην περιοχή του Χαΐδαρίου λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω.

Ειδικότερα, έχουν τεθεί σε ισχύ οι ακόλουθες εκτροπές κυκλοφορίας:

-Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.

-Στη λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.

-Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

-Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο.

-Στη λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.

-Στη λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς το Σχιστό.

16:58 | 31.07.2026
Διαδοχικές εκκενώσεις στο νότιο Ρέθυμνο λόγω αναζωπυρώσεων

Μηνύματα του 112 για εκκενώσεις των περιοχών Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι στο Ρέθυμνο

16:57 | 31.07.2026
Η φωτιά στην Αργολίδα έφτασε στα σπίτια
16:49 | 31.07.2026
Συγκλονιστικά πλάνα από την πυρκαγιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω
16:43 | 31.07.2026
Κλείνουν για το κοινό οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Κλειστοί για κάθε δραστηριότητα (διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων) θα παραμείνουν οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου στην Αθήνα από σήμερα το βράδυ στις 12.00 τα μεσάνυχτα, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση, εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων.

Λόγω της κατηγορίας κινδύνου 5, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα βρίσκονται από αύριο σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.

Η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.λπ.).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

Επίσης, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον 'Αγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

   Απευθύνει επίσης ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει μέχρι και την Κυριακή 2 Αυγούστου, οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως χρήση γυμνής φλόγας, εργασία με σπινθήρες, ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό, χρήση φλόγιστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.

16:43 | 31.07.2026
Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας

Εκσκαφείς, εναέρια, δασοκομάντος στη «μάχη» με τις φλόγες

16:37 | 31.07.2026
Αναζωπύρωση της φωτιάς στο Ρέθυμνο!
16:27 | 31.07.2026
112 για τη φωτιά στην περιφερειακή Αιγάλεω!

Εντολή εκκένωσης προς Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου

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16:25 | 31.07.2026
Μήνυμα του 112 στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας
16:18 | 31.07.2026
Περιορισμένες οι ζημιές στο φοινικόδασος της Πρέβελης
16:08 | 31.07.2026
Αναζωπύρωση στην περιοχή Πρέβελη και μήνυμα του 112 για εκκένωση
16:01 | 31.07.2026
Κάτοικος του Αγίου Βασιλείου αρνείται να εγκαταλείψει το σκυλάκι
15:56 | 31.07.2026
Μεγάλη φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας
Πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας. Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
15:55 | 31.07.2026
Ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες στο Φίχτι Αργολίδας
Πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας. Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
15:54 | 31.07.2026
Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας
Πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας. Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
15:54 | 31.07.2026
Ρεπορτάζ για τον Πόρτο Γερμενό
15:53 | 31.07.2026
Δύσκολες ώρες στο Φίχτι Αργολίδας
Πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας. Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
15:51 | 31.07.2026
Κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Άλλοι κάτοικοι περιμένουν με τα αυτοκίνητά τους στην παραλία του χωριού της Βοιωτίας.

15:50 | 31.07.2026
Νέες εικόνες από τη φωτιά στην Άρτα
15:47 | 31.07.2026
Μέσα στο χωριό η φωτιά στο Κομπότι Άρτας
15:42 | 31.07.2026
Φωτιά στην περιφερειακή Αιγάλεω

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο με ξερά χόρτα, πάνω από την περιφερειακή Αιγάλεω. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 20 οχήματα κι ένα ελικόπτερο

15:41 | 31.07.2026
Εκκενώνεται το Πόρτο Γερμενό και το Προσήλι
15:38 | 31.07.2026
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αχαΐα

Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

15:37 | 31.07.2026
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Βοιωτία

Δραματικές οι στιγμές στη Βοιωτία, η φωτιά σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατευθύνεται σε Πόρτο Γερμενό, Αλεποχώρι και Ψάθα

15:31 | 31.07.2026
Εκκενώνεται το Κομπότι στην Άρτα - Μήνυμα του 112

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Κομπότι Άρτας - Πέπλο καπνού έχει σκεπάσει την περιοχή - Μήνυμα του 112 για εκκένωση του χωριού

15:27 | 31.07.2026
15:26 | 31.07.2026
Κάηκαν σπίτια στο Φίχτι Αργολίδας
15:22 | 31.07.2026
Κλειστός ο δρόμος για το Πόρτο Γερμενό στα Βίλια

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή των Βιλίων προχώρησε η Αστυνομία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό.

15:18 | 31.07.2026
Συγκλονιστικές εικόνες
Γ.Τ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Φωτιά στη Βοιωτία: Εικόνες αποκάλυψης στο Καλαμάκι – Τεράστια επιχείρηση εκκένωσης από τη θάλασσα
Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, περιορίζοντας τις δυνατότητες των εναέριων μέσων
15:17 | 31.07.2026
Επίκεντρο ο Άγιος Βασίλειος

Στη Βοιωτία μαίνεται το μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς, όπου η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο έχει κατέβει στη θάλασσα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν καεί σπίτια, ενώ πολίτες απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης ή από χωματόδρομους!

15:15 | 31.07.2026
Σε πύρινο κλοιό

Η ενημέρωση δεν σταματά στο newsit.gr και από εδώ πλέον θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. 

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Νέα φωτιά στην Αχαΐα, μάχη με αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο και Πάρο – Επιμένουν και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι, live όλες οι εξελίξεις
Μαίνονται τα πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία και Αργολίδα - Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Πάρο
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ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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