Στο έλεος των πυρκαγιών που “τρέφονται” από τους θυελλώδεις ανέμους παραμένουν πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα (31.07.2027). Μετά το Ρέθυμνο, όπου η φωτιά είναι σε ύφεση, σε πύρινο κλοιό βρίσκονται η Βοιωτία και κυρίως ο Άγιος Βασίλειος, περιοχές της Αχαΐας και της Αργολίδας, ενώ φωτιά ξέσπασε και στην Άρτα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την πυρόσβεση από αέρος. Παρακολουθείστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο live blog του newsit.gr. Δείτε εδώ όλα όσα έχουν προηγηθεί…
Φωτιά σε Βοιωτία και Άρτα, Αργολίδα, Αχαΐα – Αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο και Πάρο – Live οι εξελίξεις
«Υπό έλεγχο είναι οι φωτιές στις περιοχές Φίχτι και Κουτσοπόδι, της Αργολίδας», όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης.
Όσον αφορά την φωτιά στην περιοχή, Μπόρσα, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «εξακολουθεί να καίει μία εστία σε αγροτοδασική έκταση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς, ώστε να την θέσουν υπό έλεγχο».
Επίσης, ο Βασίλης Σιδέρης ανέφερε ότι «μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια και οι περισσότερες ζημιές από τις φωτιές εντοπίζονται σε ελαιοκαλλιέργειες».
«Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
Σε ετοιμότητα για εκκένωση βρίσκεται το το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών Δαφνί. Υπάρχει σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση που απαιτηθεί εάν οι φλόγες συνεχίσουν να κατεβαίνουν. Σε πρώτη φάση θα μετακινηθούν όσοι είναι με οξυγόνο ή αναπνευστικά για το Αττικόν.
«Δεν νιώθω γεράματα, ήρθα να βοηθήσω»
Πλάνα από το συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και από drones για τις σημερινές πυρκαγιές στον Άγιο Βασίλειο, στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στο Άργος, στη Χινίτσα, στο Κομπότι Άρτας, στο Ποικίλο Όρος και στη Σπάρτη
Νέα φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Nεραντζιές Αιγιαλείας Αχαΐας.
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρτας και κινείται προς την Φλωριαδα Αιτωλοακαρνανιας.
Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασικες εκτάσεις, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.
Ο δήμαρχος Κώστας Παπασιωζος απόφασισε την προληπτική μεταφορά ηλικιωμένων, ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα από το Κομπότι, σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας, σε ξενοδοχείο.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Άρτα και την Αμφιλοχία, πυροσβεστικά αεροπλάνα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή από γειτονικούς δήμους που δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για το εάν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές.
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή του Ασπροπύργου, κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15.29 σε δασική έκταση στις παρυφές του Ποικίλου Όρους στην περιοχή του Ασπροπύργου και κατευθύνεται νότια. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη 6 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των δήμων Ασπροπύργου, Φυλής, Πετρούπολης, Περιστερίου. Συνολικά έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο στις 16:03 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο στις 16:22 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Αφαία Χαιδαρίου και στο 'Ανω Δάσος Χαιδαρίου με κατεύθυνση προς Περιστέρι μέσω Λεωφόρο Αθηνών.
Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προχώρησε η Αστυνομία στην περιοχή του Χαΐδαρίου λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω.
Ειδικότερα, έχουν τεθεί σε ισχύ οι ακόλουθες εκτροπές κυκλοφορίας:
-Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.
-Στη λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.
-Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
-Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο.
-Στη λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.
-Στη λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς το Σχιστό.
Μηνύματα του 112 για εκκενώσεις των περιοχών Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι στο Ρέθυμνο
Κλειστοί για κάθε δραστηριότητα (διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων) θα παραμείνουν οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου στην Αθήνα από σήμερα το βράδυ στις 12.00 τα μεσάνυχτα, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση, εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων.
Λόγω της κατηγορίας κινδύνου 5, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα βρίσκονται από αύριο σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.
Η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.λπ.).
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.
Σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.
Επίσης, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον 'Αγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.
Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).
Απευθύνει επίσης ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει μέχρι και την Κυριακή 2 Αυγούστου, οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως χρήση γυμνής φλόγας, εργασία με σπινθήρες, ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό, χρήση φλόγιστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.
Εκσκαφείς, εναέρια, δασοκομάντος στη «μάχη» με τις φλόγες
Άλλοι κάτοικοι περιμένουν με τα αυτοκίνητά τους στην παραλία του χωριού της Βοιωτίας.
Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο με ξερά χόρτα, πάνω από την περιφερειακή Αιγάλεω. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 20 οχήματα κι ένα ελικόπτερο
Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Δραματικές οι στιγμές στη Βοιωτία, η φωτιά σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατευθύνεται σε Πόρτο Γερμενό, Αλεποχώρι και Ψάθα
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Κομπότι Άρτας - Πέπλο καπνού έχει σκεπάσει την περιοχή - Μήνυμα του 112 για εκκένωση του χωριού
Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή των Βιλίων προχώρησε η Αστυνομία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό.
Στη Βοιωτία μαίνεται το μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς, όπου η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο έχει κατέβει στη θάλασσα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν καεί σπίτια, ενώ πολίτες απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης ή από χωματόδρομους!
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