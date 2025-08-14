Φωτιά στην Χίο: Αποκαρδιωτικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στο νησί

Τραγικές είναι οι εικόνες από την φωτιά στην Χίο η οποία έχει προκαλέσει αμέτρητες ζημιές σε τεράστιες εκτάσεις. Ευτυχώς η κατάσταση φαίνεται να έχει ηρεμήσει στο πύρινο μέτωπο της Βόρειας Χίου, καθώς η μείωση των ανέμων έχει δώσει σημαντική ανάσα στις επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν εδώ και πολλές ώρες.

Καμένα σπίτια, καμένα δάση και αποπνικτική ατμόσφαιρα είναι αυτά που κυριαρχούν στις εικόνες από την Χίο, με την κατάσταση της φωτιάς να είναι βελτιωμένη. Το νησί βέβαια συνεχίζει να βιώνει μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές του.

Συγκεκριμένα οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ασταμάτητα για να θέσουν υπό έλεγχο και τα ενεργά μέτωπα σε Κηπουριές, Φυτά και Καμπιά. Ο καιρός μάλιστα αυτή την στιγμή είναι σύμμαχος τους με τον αέρα να έχει μειωθεί σημαντικά.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, στον συντονισμό της επιχείρησης προστέθηκαν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα, που επιχειρούν από αέρος, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας για περιορισμό της φωτιάς στα παραπάνω σημεία.

Στο νησί συνολικά επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Στο νησί οι ζημιές είναι πολύ εκτεταμένες. Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά ενώ για την αποκατάσταση των ζημιών χρειάζονται πολλές μέρες.

Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσό, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά, Αγία Μαρκέλλα.

Από σήμερα, η δύναμη του ΔΕΔΔΗΕ στη Χίο θα ενισχυθεί με επιπλέον συνεργεία από όλη τη χώρα. Τα συνεργεία παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, αναμένοντας οδηγίες της Πυροσβεστικής για ασφαλή πρόσβαση.