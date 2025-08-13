Φωτιά στην Χίο: Έως την θάλασσα έφτασαν οι φλόγες – Πάνω από 50 απεγκλωβισμοί από το λιμενικό

Εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές επιχείρησαν όλο το βράδυ με τις φλόγες στην Αμανή Χίου. Συνολικά 40.000 στρέμματα έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές ενώ το 112 «βομβάρδισε» τους κατοίκους με μηνύματα εκκένωσης ώστε να μην κινδυνέψουν από την φωτιά. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν και μέλη του Λιμενικού Σώματος.

Πολλοί από τους κατοίκους της Χίου, δεν μπόρεσαν να βρουν ασφαλές σημείο ώστε να απομακρυνθούν από τη φωτιά. Το Λιμενικό Σώμα, με τη χρήση 7 σκαφών (5 περιπολικών,1 ναυαγοσωστικού και 1 περιπολικού πλοίου) προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τους και στην απομάκρυνσή τους από το πύρινο μέτωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπολογίζεται πως 56 άτομα και 1 ζώο απεγκλωβίστηκαν με τα σκάφη του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στα αλιευτικά καταφύγια Λιθί και Λαγκάδα.

Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν φαίνονται τα μέλη του Λιμενικού να βάζουν μέσα στα σκάφη τους πολίτες ενώ από πίσω τους η φωτιά καίει ό,τι βρίσκει στον διάβα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 88 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ από τον Πειραιά έφτασαν τα χαράματα 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Οι φλόγες απείλησαν τους οικισμούς Αγία Μαρκέλλα, Μανάγρος, Λημνιά και Λάμψα.

Οι οικισμοί της Αμανής και του Κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.