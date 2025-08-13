Φωτιά στην Χίο: Νέο μήνυμα εκκένωσης από το 112 για την περιοχή Παρπαριά – Δυο τα πύρινα μέτωπα στο νησί

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που καίει από χθες Τρίτη 12 Αυγούστου δασική και χαμηλή βλάστηση στη βορειοδυτική Χίο.

Το βάρος αυτή τη στιγμή, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, πέφτει στα δυο πύρινα μέτωπα στη Χίο στα οποία μαίνεται η φωτιά ενώ ήχησε και πάλι το 112 για εκκένωση της περιοχής Παρπαριά και καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν προς Βολισσό.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι δυο. Το ένα κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το άλλο που είναι και το πιο δύσκολο, πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα.

Το βάρος των δυνάμεων πυρόσβεσης το μεσημέρι επικεντρώθηκε στην περιοχή Σπαρτούντα, ώστε να μη φτάσουν οι φλόγες στα Χάλανδρα. Λίγο μετά τις 2.00 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα για εκκένωση της Σπαρτούντας, κατευθύνοντας τον κόσμο προς τα Καρδάμυλα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ.