Κτηματολόγιο: Ψηφιακά πλέον οι διορθώσεις ορίων και γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων

Μια διαδικασία που μέχρι σήμερα απαιτούσε διαδοχικές ενέργειες μεταξύ ιδιοκτητών, μηχανικών, δικαστικών επιμελητών και Κτηματολογικών Γραφείων περνά πλέον στο σύνολό της στο ψηφιακό περιβάλλον.

Από σήμερα (18/09/2026) λειτουργεί η νέα πλατφόρμα «metavoles» του Ελληνικού Κτηματολογίου για τη διόρθωση των ορίων και, γενικότερα, των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα.

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Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω του metavoles.ktimatologio.gr, αλλά και από την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, στην ενότητα «metavoles».

Μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον καλύπτεται ολόκληρη η διαδικασία, από την υποβολή της αίτησης και την κατάθεση των απαιτούμενων στοιχείων έως την εξέταση της υπόθεσης και την έκδοση της απόφασης.

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν πολίτες, μηχανικοί και δικαστικοί επιμελητές.

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Ο πολίτης, ως ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet, υποβάλλει την αίτηση διόρθωσης και αναθέτει σε μηχανικό και δικαστικό επιμελητή της επιλογής του τις απαιτούμενες ενέργειες.

Παράλληλα, μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της υπόθεσης.

Τι αναλαμβάνει ο μηχανικός

Ο μηχανικός αποδέχεται την ανάθεση και καταχωρίζει τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η ζητούμενη διόρθωση. Με την καταχώριση, η μεταβολή εμφανίζεται αυτόματα και στον ψηφιακό χάρτη της εφαρμογής.

Ο δικαστικός επιμελητής, από την πλευρά του, αποδέχεται την ανάθεση και αναλαμβάνει την υποχρεωτική επίδοση των σχετικών εγγράφων στους συγκυρίους και στους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων που επηρεάζονται από την αίτηση.

Από την αίτηση έως την απόφαση

Η νέα ψηφιακή διαδικασία οργανώνεται σε πέντε βασικά στάδια:

Υποβολή αίτησης: Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ενημέρωση ενδιαφερομένων: Όπου απαιτείται, ενημερώνονται οι δικαιούχοι και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι που επηρεάζονται από την αίτηση.

Όπου απαιτείται, ενημερώνονται οι δικαιούχοι και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι που επηρεάζονται από την αίτηση. Απόψεις και αντιρρήσεις: Οι εμπλεκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις απόψεις ή τις αντιρρήσεις τους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Οι εμπλεκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις απόψεις ή τις αντιρρήσεις τους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Εξέταση: Η αίτηση και τα σχετικά στοιχεία αξιολογούνται από τα αρμόδια όργανα.

Η αίτηση και τα σχετικά στοιχεία αξιολογούνται από τα αρμόδια όργανα. Απόφαση: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Στόχος της ψηφιοποίησης είναι η τυποποίηση της διαδικασίας, η ενίσχυση της διαφάνειας, η μείωση του διοικητικού φόρτου των Κτηματολογικών Γραφείων και η ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.

Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται

Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας, η πλατφόρμα αφορά αιτήσεις στις οποίες όλοι οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη διαδικασία το Ελληνικό Δημόσιο, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει είτε σε δευτεροβάθμιο όργανο του Κτηματολογίου είτε, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, στον Κτηματολογικό Δικαστή.