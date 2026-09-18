Παύλος Φύσσας: Ο κόσμος συγκεντρώνεται στο μνημείο του στο Κερατσίνι – Στις 17:30 η πορεία

Ημέρα θλίψης, πόνου και οδύνης είναι η Παρασκευή (18.09.2026) για την οικογένεια του Παύλου Φύσσα και τα αγαπημένα του πρόσωπα, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Έτσι έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις στη μνήμη του και πορεία.

Το απόγευμα, λοιπόν, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και θα ακολουθήσει πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς. Ωστόσο αρκετές ώρες νωρίτερα πολίτες έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στο μνημείο του Παύλου Φύσσα προκειμένου να καταθέσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη του.

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Η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 17:30, ενώ από τις 15:00 ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται στο σημείο συνάντησης. Άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώνονται στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή.

Το μνημείο του Παύλου Φύσσα

Ο κόσμος κρατώντας κόκκινα τριαντάφυλλα στα χέρια

Ο Παύλος Φύσσας ήταν γνωστός και ως ράπερ Killah P ή Dogo Argentino

Παράλληλα, ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ ότι θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επηρεάζοντας πολλούς δρόμους όπως η Λεωφόρος Σαλαμίνος, η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Λεωφόρος Πέτρου Ράλλη, οι οδοί Ακροπόλεως και Τζαβέλλα και πολλοί άλλοι.

Ο Παύλος Φύσσας, γνωστός στη μουσική σκηνή ως Killah P, δέχτηκε τρεις μαχαιριές, μία στο μηρό και δύο στον θώρακα, από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Ο 34χρονος μουσικός άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας λίγες ώρες αργότερα.