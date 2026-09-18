Φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Ξέσπασε στον 1ο όροφο του νοσοκομείο αλλά την έσβησαν άμεσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (18.09.2026) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, κινητοποιώντας άμεσα τον κρατικό μηχανισμό. Άμεσα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν στο νοσοκομείου προκειμένου να σβήσουν την πυρκαγιά.

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Η επέμβαση της Πυροσβεστική ήταν άμεση και οι πυροσβέστες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την φωτιά μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.

Ευτυχώς, δεν κινδύνευαν ούτε ανθρώπινες ζωές αλλά και να προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στους χώρους του νοσοκομείου.

Πηγή: iatropedia.gr