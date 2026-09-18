Ελλάδα

Φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Ξέσπασε στον 1ο όροφο του νοσοκομείο αλλά την έσβησαν άμεσα

Ευτυχώς, δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές
To γενικό κρατικό Νίκαιας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (18.09.2026) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, κινητοποιώντας άμεσα τον κρατικό μηχανισμό. Άμεσα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν στο νοσοκομείου προκειμένου να σβήσουν την πυρκαγιά.

Η επέμβαση της Πυροσβεστική ήταν άμεση και οι πυροσβέστες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την φωτιά μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.

Ευτυχώς, δεν κινδύνευαν ούτε ανθρώπινες ζωές αλλά και να προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στους χώρους του νοσοκομείου.

Πηγή: iatropedia.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
145
110
107
84
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo